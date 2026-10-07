Polska może wygrać Eurowizję Junior 2026! Nasz reprezentant na podium zagranicznego głosowania

Polska z szansą na trzecie zwycięstwo na Eurowizji Junior

Eurowizja Junior jeszcze kilka lat temu była miejscem, w którym Polska odnosiła ogromne sukcesy. Byliśmy pierwszym krajem w historii, który wygrał dwa lata z rzędu. W 2018 roku dokonała tego Roksana Węgiel z utworem "Anyone I Want To Be", a w 2019 w Gliwicach wygrała Viki Gabor z przebojowym "Superhero". Dwa lata później było bardzo blisko. Sara James na Eurowizji Junior 2021 zajęła drugie miejsce z piosenką "Somebody". Konkurs otworzył dziewczynom drzwi do kariery, ale od Sary nikomu nie udało się zająć miejsca w pierwszej trójce. W 2026 roku może się to zmienić. Polska znów jest faworytem!

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Wiktor Sas reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior 2026

Wiktor Sas w gronie faworytów

Na popularnym portalu dla fanów Konkursu Piosenki Eurowizji eurovisionworld.com można znaleźć ankietę, w której ludzie z całego świata wybierają swoje ulubione kandydatury. Polska znajduje się aż na drugim miejscu! Wiktor Sas został wyprzedzony tylko przez Hiszpanię, którą reprezentuje Lucas Paulano. Wygląda na to, że tegoroczny Junior może być starciem chłopców, ale za czarnego konia trzeba uznać Naré, dziewczynkę z Armenii. Te trzy kraje przodują też w wyświetleniach na YouTube. Czy to ostatecznie Polska wygra to starcie? Miejmy nadzieję! Przypominamy, że na dziecięcej Eurowizji można głosować na swój własny kraj.

Kim jest Wiktor Sas?

Wiktor Sas ma 14 lat. Bardzo wcześnie zaczął mówić, a już jako półtoraroczne dziecko śpiewał. Swoje pierwsze występy wokalne miał w żłobku. Nie potrafi się nudzić i stale rozwija swoje pasje. Śpiewa, tańczy, recytuje, gra w piłkę nożną, wędkuje, a także świetnie odnajduje się w kuchni, przygotowując m.in. spaghetti carbonara. Umiejętności wokalne rozwija od 6 la. W 2026 roku wygrał 9. edycję programu "The Voice Kids" jako członek drużyny Tribbsa. Na Eurowizji Junior zaśpiewa singiel "Gravity".

Eurowizja Junior 2026 - kiedy i gdzie?

Kiedy odbędzie się Eurowizja Junior 2026? Wydarzenie odbędzie się na Malcie w sobotę, 24 października 2026 o godzinie 21:00. W Polsce transmisja odbędzie się na antenie kanału TVP2. Koncert będzie można obejrzeć też na żywo na oficjalnym kanale Junior Eurovision Song Contest na YouTube.