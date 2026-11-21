Mecz ekstraklasy piłkarskiej pomiędzy Radomiakiem Radom a Wisłą Kraków rozpoczął się o godzinie 20.45, z półgodzinnym opóźnieniem. Zmiana godziny rozpoczęcia spotkania nastąpiła po konsultacjach przedstawiciela wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego oraz opinii straży pożarnej. Wojewoda mazowiecki wycofał wcześniejszą decyzję o zamknięciu sektora dla kibiców gości.

Kibice Wisły Kraków byli wpuszczani na trybuny już w trakcie spotkania. Pierwotna decyzja o zamknięciu sektora zapadła na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z powodu nocnego aktu wandalizmu i celowego uszkodzenia furtki ewakuacyjnej.

Sprzeciw prezesa Wisły Kraków

Z zamknięciem sektora dla gości nie zgodził się prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski, który apelował do premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Zadeklarował, że drużyna nie zagra, jeśli kibice nie zostaną wpuszczeni na stadion.

„Dwudziesta gospodarka świata nie jest w stanie zapewnić bezpiecznej organizacji meczu piłkarskiego z udziałem 600 kibiców gości? Wszystko z powodu incydentów wywołanych przez dwóch sprawców w kominiarkach, którzy wcześniej dopuścili się dewastacji stadionu - gdzie klub twierdzi, że usterka została usunięta? W efekcie setki kibiców mają pozostać poza stadionem, w warunkach odbiegających od elementarnych standardów bezpieczeństwa. To skandal i przykład skrajnej nieodpowiedzialności instytucji, których podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, a nie generowanie kolejnych zagrożeń” – napisał na platformie X.

W trakcie meczu Jarosław Królewski zagroził na platformie X, że drużyna opuści murawę: „Jeśli moi kibice nie wejdą w racjonalnym czasie. Zejdziemy z boiska”.

Naprawa zniszczeń na stadionie Radomiaka

Władze Radomiaka podjęły działania w celu naprawy uszkodzeń, aby kibice Wisły mogli wejść na obiekt.

„Radomiak S.A. podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, zgodnie z którym powstałe uszkodzenia zostały usunięte zgodnie ze sztuką budowlaną, a klub dysponuje stosowną opinią techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, potwierdzającą możliwość bezpiecznego użytkowania naprawionych drzwi ewakuacyjnych” – poinformował klub w komunikacie.

Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła przekazała po rozpoczęciu meczu, że Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu wycofał negatywną ocenę bezpieczeństwa obiektu po spełnieniu warunków przez służby i wojewodę. W rezultacie cofnięto decyzję administracyjną z artykułu 34 punkt 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

„Kibice przyjezdni będą mogli wejść na przeznaczoną dla nich trybunę. Mecz rozpoczął się z 30-minutowym opóźnieniem, o godz. 20.45, kibice przyjezdni będą sukcesywnie wpuszczani na trybuny” – dodała Luiza Jurgiel-Żyła.

W grudniu 2021 roku wojewoda mazowiecki zamknął cały stadion Radomiaka po aktach przemocy i wandalizmu w czasie spotkania z Lechem Poznań.