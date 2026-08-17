Sara James nową trenerką "The Voice Kids"! Najmłodsza jurorka w historii programu

Sara James wraca do "The Voice Kids"

Tego nikt się nie spodziewał! Telewizja Polska poinformowała, że w nadchodzącej edycji "The Voice Kids" zobaczymy Sarę James. Przypominamy, że 18-latka sama kiedyś wygrała program, a potem reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior 2021, gdzie z piosenką "Somebody" zajęła 2. miejsce. Ma za sobą też udział w programie "America's Got Talent", gdzie dostała złoty przycisk od Simona Cowella oraz dotarła do wielkiego finału. Teraz sama będzie oceniała młode wokalne talenty.

Sara James wraca do "The Voice Kids"! ❤️Ale tym razem… jako trener! Zwyciężczyni 4. edycji programu zasiądzie w trenerskim fotelu jubileuszowej, 10. edycji i będzie wspierać kolejne młode talenty w ich muzycznej drodze - czytamy na Facebooku programu.

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"Nie mogę się doczekać"

To jest dla mnie ogromne wyróżnienie. Mam w sobie tyle emocji! Z tego, co czytałam, jestem najmłodszą trenerką na świecie. Nie mogę się doczekać, aż poznam tych utalentowanych ludzi. To, że są ode mnie niewiele młodsi, może być na plus i spowodować, że nasza przelotka będzie jeszcze mocniejsza - mówiła Sara James na antenie RMF FM.

Kogo zastąpi Sara James?

Dołączenie Sary James do jury programu "The Voice Kids" może sprawić, że widzowie zaczną się zastanawiać, kogo zastąpi na fotelu trenerskim. W poprzednim sezonie w komisji zasiadali Blanka, Tribbs oraz Cleo. Choć oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma, wszystko wskazuje na to, że nie odejdzie nikt! W nowym "The Voice Kids" - podobnie jak w dorosłej wersji - ma być czterech, a nie pięciu trenerów. Sarę James w akcji jako trenerkę zobaczymy wiosną 2027 roku, bo właśnie wtedy odbędzie się premiera 10. edycji.

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