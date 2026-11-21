Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin pokonali Górnika Zabrze 2:0 (1:0), mimo że przystąpili do spotkania osłabieni brakiem między innymi Marcela Reguły i Michała Nalepy. O przebiegu rywalizacji zadecydował rzut karny, którego nie wykorzystali goście, a obronił go bramkarz gospodarzy. Tuż przed przerwą z rzutu rożnego bramkę dla miejscowych zdobył Kolano, co ustawiło dalszy przebieg gry.

Sytuacja zespołu z Zabrza skomplikowała się na początku drugiej połowy, gdy Rafał Janicki otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Grający w przewadze lubinianie przypieczętowali wygraną po trafieniu Łyczki, który wykorzystał podanie od Kosidiasa.

Fantastyczny wieczór w Lubinie. Szacunek dla zespołu.

Trener gospodarzy Leszek Ojrzyński z dumą odniósł się do postawy swojego zespołu, który rozpoczął mecz z sześcioma wychowankami na boisku.

„To nie był dobry, to był fantastyczny wieczór. Cała drużyna zasłużyła na zwycięstwo, także ci, którzy nie pojawili się dzisiaj na boisku. Ten mecz miał kilka kluczowych momentów. Pierwszym to był obroniony rzut karny przez naszego bramkarza. Drugim kluczowym momentem była ostatnia akcja pierwszej połowy. Rzut rożny w naszym wykonaniu i piękna bramka Kolana podobna do tego ostatniego meczu przeciwko Górnikowi na ich stadionie” – ocenił szkoleniowiec.

Opiekun miejscowych podkreślił też wagę założeń taktycznych, które jego zawodnicy realizowali od pierwszych minut po przerwie.

„W przerwie powiedzieliśmy sobie, że musimy wyjść wyżej i dzięki temu po faulu graliśmy w przewadze jednego zawodnika. Później mieliśmy ten mecz pod kontrolą i Łyczko po podaniu Kosidiasa podwyższył wynik na 2:0. Spotkanie zaczęliśmy sześcioma wychowankami na boisku. Brakowało nam dzisiaj kilku piłkarzy i tym bardziej szacunek dla zawodników za dzisiejsze zwycięstwo” – dodał Ojrzyński.

Rozczarowanie gości. Zmarnowana szansa na punkty.

Opiekun zabrzan Michal Gasparik nie ukrywał złości po zakończonym spotkaniu i zrezygnował z głębszej analizy taktycznej.

„Sami sobie dzisiaj przegraliśmy ten mecz. Jak ego jest większe niż drużyna, to tak to później wygląda. Mieliśmy ten mecz pod kontrolą, a mimo wszystko przegraliśmy. Przypadkowa czerwona kartka ustawiła drugą połowę. Musimy przeanalizować to, co się dzisiaj stało” – podsumował krótko trener Górnika Zabrze.