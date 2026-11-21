W meczu Ekstraklasy KGHM Zagłębie Lubin pokonało Górnika Zabrze 2:0 po bramkach w końcówce pierwszej i w połowie drugiej części spotkania. Gospodarze schodzili na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem, a tuż po zmianie stron rywale stracili jednego zawodnika. Głównym arbitrem spotkania był Szymon Marciniak z Płocka, a zmagania z trybun obejrzało 6 142 widzów.

Lista strzelców, kartki i składy obu zespołów

Bramki: 1:0 Jakub Kolan (45+6), 2:0 Szymon Łyczko (69).

Żółta kartka – KGHM Zagłębie Lubin: Mateusz Dziewiatowski; Górnik Zabrze: Rafał Janicki, Paulo Bernardo, Paweł Bochniewicz, Ondrej Zmrzly.

Czerwona kartka za drugą żółtą – Górnik Zabrze: Rafał Janicki (49).

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 6 142.

KGHM Zagłębie Lubin: Zlatan Alomerović – Igor Orlikowski, Aleks Ławniczak, Filip Kocaba – Josip Corluka, Jakub Kolan, Damian Dąbrowski (80. Mateusz Dziewiatowski), Cyprian Popielec (46. Sebastian Kerk), David Colina (90+4. Mateusz Grzybek) – Jakub Sypek (64. Szymon Łyczko), Levente Szabo (64. Michalis Kosidis).

Górnik Zabrze: Philipp Schulze - Ondrej Zmrzly, Rafał Janicki, Paweł Bochniewicz, Josema – Maksym Chłań (57. Yvan Ikia Dimi), Jarosław Kubicki (57. Kacper Urbański), Paulo Bernardo (57. Sondre Liseth), Malthe Hojholt, Zeidane Inoussa (57. Janis Antiste) - Erik Prekop (72. Ksawery Semik).

Problemy kadrowe i niewykorzystany rzut karny

Trener Leszek Ojrzyński nie mógł skorzystać z kontuzjowanych Marcela Reguły i Michała Nalepy oraz pauzujących za kartki Damiana Michalskiego i Romana Jakuby. W zespole z Zabrza zabrakło natomiast kapitana Erika Janży, którego ze względu na artroskopię kolana czeka przerwa w grze do końca roku.

Od pierwszych minut zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki mieli goście, jednak nie przekładało się to na konkretne sytuacje, ponieważ lubinianie ustawili się pięcioma obrońcami. Poważne zagrożenie pojawiło się dopiero po trzydziestu minutach, gdy piłka po nieudanym dośrodkowaniu Maksyma Chłania uderzyła w słupek.

Krótko po tej akcji strzał Jarosława Kubickiego trafił w rękę Igora Orlikowskiego w polu karnym i sędzia podyktował rzut karny. Do uderzenia z jedenastu metrów podszedł Maksym Chłań, ale jego lekki strzał w środek bramki obronił Zlatan Alomerović.

Decydujące bramki i ostateczny układ tabeli

Goście zdołali umieścić piłkę w siatce za sprawą Erika Prekopa, ale po kilkuminutowej analizie wideo arbiter odgwizdał minimalnego spalonego. W doliczonym czasie gry gospodarze krótko rozegrali rzut rożny, piłka trafiła do Jakuba Kolana, a ten uderzeniem z ponad dwudziestu metrów pokonał zasłoniętego Philippa Schulze.

Na początku drugiej połowy Rafał Janicki sfaulował Jakuba Sypka, a po otrzymaniu drugiej żółtej kartki musiał opuścić boisko. Trener Michal Gasparik natychmiast dokonał czterech zmian, wprowadzając między innymi Kacpra Urbańskiego, by zespół w osłabieniu spróbował odzyskać inicjatywę.

Gospodarze odpowiedzieli odważniejszym pressingiem i w 69 minucie po podaniu Michalisa Kosidisa wynik spotkania na 2:0 ustalił niepilnowany Szymon Łyczko. Dzięki piątemu meczowi bez porażki KGHM Zagłębie awansowało na trzecie miejsce w tabeli, z kolei drugi Górnik Zabrze może stracić do prowadzącego Lecha Poznań cztery punkty, jeśli lider wygra w niedzielę z GKS w Katowicach.