Zarząd FIBA Europe zdecydował o podtrzymaniu zawieszenia dla reprezentacji narodowych oraz klubów koszykarskich z Rosji i Białorusi. Oznacza to, że drużyny z tych krajów nadal nie będą mogły uczestniczyć w międzynarodowej rywalizacji pod egidą FIBA.

Gdzie zagrają izraelskie zespoły. Decyzja o koszykówce 3x3 w grudniu

Europejski oddział Międzynarodowej Federacji Koszykówki poinformował również o sytuacji izraelskich drużyn. Zespoły te będą w dalszym ciągu rozgrywać swoje spotkania w roli gospodarza na neutralnych obiektach.

W grudniu Zarząd Główny FIBA ma zająć się kwestią udziału rosyjskich drużyn w koszykówce 3x3. Rozmowy będą dotyczyć między innymi ewentualnego udziału w igrzyskach olimpijskich w 2028 roku.

Wykluczenie od 2022 roku

Rosyjskie reprezentacje oraz kluby koszykarskie są wykluczone z międzynarodowych rozgrywek od 2022 roku. Decyzja ta została podjęta w związku z rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji armii Rosji na Ukrainę.