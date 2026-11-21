Spotkanie piłkarskiej Ekstraklasy pomiędzy Radomiakiem Radom a Wisłą Kraków rozpoczęło się z półgodzinnym opóźnieniem o godzinie 20.45. Ostateczna decyzja zapadła po konsultacjach przedstawiciela wojewody oraz uzyskaniu opinii straży pożarnej, co pozwoliło na sukcesywne wpuszczanie kibiców gości w trakcie trwania gry.

Pierwotnie wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wydał decyzję o zamknięciu sektora dla fanów z Krakowa w związku z nocnym aktem wandalizmu i zniszczeniami na stadionie. Zakaz oparto na podstawie artykułu 34 ustępu 1 punktu 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Podobny środek wojewoda mazowiecki zastosował w grudniu 2021 roku po aktach przemocy i wandalizmu podczas meczu Radomiaka z Lechem Poznań, jednak wówczas zamknięto cały stadion.

Władze Radomiaka starały się naprawić zniszczenia i umożliwić wejście krakowskim sympatykom. "Radomiak S.A. podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, zgodnie z którym powstałe uszkodzenia zostały usunięte zgodnie ze sztuką budowlaną, a klub dysponuje stosowną opinią techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, potwierdzającą możliwość bezpiecznego użytkowania naprawionych drzwi ewakuacyjnych" – poinformowano w oficjalnym komunikacie.

Reakcja władz Wisły Kraków

Z początkową decyzją wojewody nie zgadzały się władze Wisły oraz prezes klubu Jarosław Królewski, który twardo zapowiedział, że krakowski zespół nie przystąpi do gry, jeśli grupa kibiców nie wejdzie na stadion. Działacz apelował w tej sprawie między innymi do premiera Donalda Tuska oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.

Na platformie X Jarosław Królewski napisał: "Dwudziesta gospodarka świata nie jest w stanie zapewnić bezpiecznej organizacji meczu piłkarskiego z udziałem 600 kibiców gości? Wszystko z powodu incydentów wywołanych przez dwóch sprawców w kominiarkach, którzy wcześniej dopuścili się dewastacji stadionu - gdzie klub twierdzi, że usterka została usunięta? W efekcie setki kibiców mają pozostać poza stadionem, w warunkach odbiegających od elementarnych standardów bezpieczeństwa. To skandal i przykład skrajnej nieodpowiedzialności instytucji, których podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, a nie generowanie kolejnych zagrożeń".

Pomimo zmiany postanowienia i wpuszczania kibiców sukcesywnie w trakcie spotkania, prezes klubu opublikował w tym samym serwisie kolejny wpis. "Jeśli moi kibice nie wejdą w racjonalnym czasie. Zejdziemy z boiska" – zadeklarował Jarosław Królewski.