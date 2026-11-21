W meczu ekstraklasy siatkarek zespół ŁKS Commercecon Łódź wygrał z drużyną Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0. Spotkanie zakończyło się w trzech setach z wynikami 27:29, 21:25 oraz 9:25.
Składy obu zespołów
Metalkas Pałac Bydgoszcz: Alina Bartkowska-Kluza, Gabriela Dębowska, Marta Łyczakowska, Wiktoria Makarewicz, Emilia Pinczewska, Marta Pol – Monika Jagła (libero) – Julia Hewelt, Patrycja Wróbel, Oliwia Ziółkowska (libero).
ŁKS Commercecon Łódź: Karla Antunović, Elles Dambrink, Magdalena Jurczyk, Suvi Kokkonen, Oleksandra Milenko, Anna Obiała – Anna Pawłowska (libero) – Regiane Bidias, Julia Sobalska, Maja Szymańska.