Vivica Lewandowski jako królowa polskiej zimy

Vivica Lewandowski wystąpiła w biało-srebrnej kreacji wyszywanej kryształkami. Miała na sobie długie białe kozaki oraz długą pelerynę. Całość uzupełniał wyróżniający się kaptur z delikatnymi ozdobami. Strój był inspirowany Zakopanem, który reprezentantka Polski nazwała stolicą polskiej zimy.

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W opisie na jej Instagramie napisała:

To hołd dla Zakopanego, zimowej stolicy Polski, położonej u podnóża Tatr. Ten strój był czymś więcej niż tylko celebracją pięknej polskiej zimy. Był hołdem dla moich korzeni, moich przodków oraz domu, który na zawsze pozostanie częścią mnie.

Kim jest Vivica Lewandowski?

21-letnia międzynarodowa modelka i projektantka mody, pochodząca z Barrington w stanie Illinois, będzie reprezentować Polskę podczas konkursu Miss Universe 2026, który odbędzie się w listopadzie w Portoryko. Jest Amerykanką polskiego pochodzenia. Vivica Lewandowski ma już doświadczenie w konkursach piękności. W przeszłości zdobyła tytuł Miss Illinois Teen USA i znalazła się w pierwszej dwudziestce finalistek konkursu Miss Teen USA 2023. W tym roku zdobyła również tytuł Miss Illinois USA, a w sierpniu ubiegła do rywalizacji w konkursie Miss USA 2026 w Miami. Ciekawostką jest również to, że jej mama, Mandy Lane Lewandowski, także była laureatką konkursów piękności. W 1998 roku zdobyła tytuł Miss Illinois USA.

Kiedy i gdzie finał Miss Universe 2026?

Miss Universe 2026 to wydarzenie, które będzie transmitowane na żywo w telewizjach wielu państw. Galę zobaczą między innymi widzowie z Filipin, Wenezueli, Indii, Meksyku czy Francji. Niestety, żadna polska stacja nie zdecydowała się na pokazanie gali. Będzie ją jednak można obejrzeć w internecie. Ceremonia będzie dostępna na oficjalnym kanale na YouTube Miss Universe. Impreza rozpocznie się około godziny 1:00 w nocy z 24 na 25 listopada 2026 roku. Nazwisko zwyciężczyni poznamy około godziny 4:00. Ceremonię będzie można obejrzeć także po zakończeniu relacji live.

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