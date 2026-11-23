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Aryna Sabalenka w czerwonym bikini. Fani komentują zdjęcie tenisistki
Wśród opublikowanych materiałów znalazły się kadry dokumentujące treningi oraz szykowanie się na oficjalne wydarzenia, ale największe emocje wzbudziło zdjęcie Aryny Sabalenki w skąpym, czerwonym bikini w kropki. Sympatycy sportsmenki natychmiast zasypali ją pochwałami, co sprawiło, że pod publikacją pojawiły się setki entuzjastycznych wpisów.
„Tęsknimy za tobą! Wyglądasz wspaniale” - napisał jeden z fanów. „Królowa nie przestrzega zasad. Ona je tworzy” - dodał inny. „Piękna, cudowna, idealna” - czytamy w kolejnym komentarzu.
Aryna Sabalenka i Elina Switolina. Białorusinka tłumaczy kontrowersje po meczu
Zakończenie minionego sezonu przyniosło Białorusince spory skandal, który wybuchł po jej porażce w starciu z reprezentantką Ukrainy Eliną Switoliną. Do internetu trafiły wówczas materiały wideo, z których internauci próbowali wyczytać z ruchu warg rzekome obelgi Sabalenki pod adresem rywalki. Choć nie udało się jednoznacznie potwierdzić dokładnych słów zawodniczki, ona sama przyznała się do utraty panowania nad emocjami i wydała publiczne oświadczenie w tej sprawie.
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„Chcę wyjaśnić coś z mojego ostatniego meczu, co krąży w internecie. Mój komentarz nie był skierowany do Eliny. Byłam sfrustrowana małą grupą widzów, którzy agresywnie cieszyli się z moich błędów i zareagowałam emocjonalnie. Mimo to, powinnam była inaczej poradzić sobie z frustracją i przepraszam wszystkich urażonych” - wyjaśniła Sabalenka w oświadczeniu. Białoruska tenisistka zaznaczyła ponadto, że Elina Switolina rozegrała znakomite spotkanie i życzyła jej sukcesów w kolejnych etapach zmagań.