Julia Suryś i Piotr Gumulec poza finałem „Tańca z Gwiazdami”. Żona piłkarza zachwyciła na parkiecie

W wielkim finale programu „Taniec z Gwiazdami” zabraknie niestety Julii Suryś oraz Piotra „Gumy” Gumulca. Duet pożegnał się jednak z tanecznym formatem Polsatu w znakomitym stylu. Znany komik zaimponował odbiorcom ogromnym postępem, jaki poczynił w trakcie trwania rywalizacji. To w dużej mierze efekt pracy jego trenerki i partnerki z parkietu, Julii Suryś, która prywatnie jest żoną piłkarza Marcina Stromeckiego. Zawodnik ten reprezentuje obecnie barwy włoskiego klubu Francavilla Calcio na poziomie Serie D, a w przeszłości przez wiele sezonów grał w polskich drużynach, takich jak GKS Katowice, Stomil Olsztyn, rezerwy warszawskiej Legii czy Siarka Tarnobrzeg. Para wzięła ślub w czerwcu 2026 roku. Choć Julia nie weszła do finału, to jej pożegnalny taniec z pewnością na długo pozostanie w pamięci publiczności. Piękna instruktorka zaprezentowała nie tylko świetną technikę ruchu, ale też zjawiskową prezencję. Jej odsłonięte, zgrabne nogi i wirujące pośladki wywołały wśród widzów „Tańca z Gwiazdami” ogromne emocje. Kadry z programu oraz inne ujęcia tancerki udostępniamy w naszej galerii.

Julia Suryś zachwyciła kreacją w "Tańcu z Gwiazdami". Żona piłkarza na parkiecie odsłoniła ultrazgrabne nogi

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Finał „Tańca z Gwiazdami” bez Darii Sytej. Kto powalczy o wygraną w programie?

O główną nagrodę w ostatnim odcinku „Tańca z Gwiazdami” nie powalczy również Daria Syta, czyli kolejna małżonka znanego sportowca, która także w tym roku wyszła za mąż - poślubiła siatkarza Igora Grobelnego. Tancerka ta, dokładnie tak samo jak Julia Suryś, przyciągała wzrok widzów nie tylko wysokimi umiejętnościami na parkiecie, ale też swoimi odsłoniętymi kształtami. Ostatecznie w ścisłym finale telewizyjnej rywalizacji wystąpią cztery duety.

• Para numer 2, którą tworzą Marta „Mandaryna” Wiśniewska oraz Krystian Rzymkiewicz

• Para numer 4, czyli Helena Englert w duecie z Romanem Osadchiyem

• Para numer 7, w składzie Dominik Rupiński i Estelle François

• Para numer 12, czyli Izabela Kuna tańcząca z Michałem Bartkiewiczem.

Fani sportu prawdopodobnie najmocniej będą wspierać Martę „Mandarynę” Wiśniewską, której gościnnie w minionej odsłonie show na parkiecie towarzyszył Jan Błachowicz, legendarny zawodnik MMA i były czempion organizacji UFC.