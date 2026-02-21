Pogrzeb Bożeny Dykiel już w środę. Rodzina ma do żałobników jedną prośbę

Pół wieku miłości jak z filmowego scenariusza

Bożena Dykiel odeszła w wieku 77 lat, pozostawiając po sobie niezapomniane kreacje i pustkę w sercach fanów. Smutną wiadomość jako pierwszy przekazał światu ksiądz Andrzej Luter, który określił ją mianem "żywiołu". Aktorka przez dekady nie schodziła z planu, grając niemal do utraty tchu, choć w ostatnich latach zwolniła tempo ze względów zdrowotnych.

W życiu prywatnym również mogła pochwalić się wspaniałą historią – ze swoim mężem, Ryszardem Kirejczykiem, spędziła aż 50 lat. Co ciekawe, para poznała się w Japonii na planie filmowym, a do Polski wrócili już jako nierozłączny duet, który doczekał się dwóch córek.

Ostatni klaps na Powązkach. Znamy harmonogram

Rodzina przygotowuje się do ceremonii, która będzie miała charakter państwowy. Znamy już dokładny scenariusz tej ostatniej drogi. Bożena Dykiel spocznie w rodzinnym grobie na Powązkach Wojskowych. Uroczystości zaplanowano na środę, 25 lutego. Msza święta rozpocznie się punktualnie o godzinie 12:00 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie. Po nabożeństwie nastąpi przejazd na cmentarz, gdzie o godzinie 14:00 spod bramy ruszy kondukt żałobny.

Rodzina ma apel. Chodzi o kondolencje i kwiaty

W sieci, m.in. na portalu nekrologi.wyborcza.pl, pojawił się oficjalny nekrolog potwierdzający te informacje. Bliscy artystki postanowili jednak wyjść z ważną inicjatywą do wszystkich, którzy planują uczestniczyć w pożegnaniu. Rodzina zwróciła się z prośbą, by nie składać kondolencji bezpośrednio na cmentarzu. Mają też alternatywny pomysł na upamiętnienie aktorki zamiast tradycyjnych wiązanek.

Prosimy o nieskładanie kondolencji. Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach – przekazano.

