Problemy zdrowotne i odejście legendy

12 lutego polskie kino straciło jedną ze swoich najbarwniejszych postaci. Bożena Dykiel odeszła w wieku 77 lat, zaledwie cztery dni po śmierci Edwarda Linde-Lubaszenki. Smutną nowinę przekazał środowisku ksiądz Andrzej Luter, a potwierdził ją mąż artystki, Ryszard Kirejczyk. Choć oficjalna przyczyna zgonu nie została podana, tajemnicą nie jest, że aktorka od lat zmagała się z poważnymi problemami kardiologicznymi.

Przełomem było zasłabnięcie na planie serialu "Na Wspólnej", po którym okazało się, że konieczna jest operacja serca. To właśnie zdrowie zmusiło ją do wycofania się w cień i rezygnacji z aktywności zawodowej w ostatnich miesiącach życia. Dykiel w ubiegłym roku zakończyła pracę na planie "Na Wspólnej". Ostatni odcinek z jej udziałem wyemitowano w kwietniu.

Zobacz również: TVN oddał piękny hołd Bożenie Dykiel. Na sali zapadła wymowna cisza

Data i miejsce uroczystości pogrzebowych

Teraz rodzina i fani przygotowują się do ostatniego pożegnania. Wiadomo już, że pogrzeb zostanie zorganizowany z należytym szacunkiem dla dorobku gwiazdy i będzie miał charakter państwowy. Jak przekazał ksiądz Andrzej Luter, uroczystości odbędą się w środę, 25 lutego.

Msza święta rozpocznie się o godzinie 12:00 w symbolicznym dla artystów miejscu – Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Po nabożeństwie żałobnicy przejadą na Powązki Wojskowe. Kondukt żałobny wyruszy spod bramy cmentarza o godzinie 14:00, by odprowadzić Bożenę Dykiel do grobu rodzinnego. Warto dodać, że dzień wcześniej odbędzie się pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki.

Zobacz również: Ostatnie zdjęcia Bożeny Dykiel trafiły do sieci. Uwieczniono ją w wyjątkowym momencie

42

Rodzina Ziębów to fundament "Na Wspólnej". Dobrze ich znasz? Pytanie 1 z 11 Które z dzieci Ziębów było adoptowane? Bogdan Grzegorz Monika Następne pytanie