Ekipa "Na Wspólnej" oddaje hołd Bożenie Dykiel. To nagranie chwyta za serce

Scenariusz życia napisał ostatni rozdział

Smutna wiadomość o odejściu Bożeny Dykiel obiegła media w piątkowy poranek, a jako pierwszy przekazał ją ksiądz Andrzej Luter. Choć ikona polskiego kina miała 77 lat, informacja ta wstrząsnęła branżą rozrywkową. Aktorka od lat 70. była obecna na naszych ekranach, ale dla młodszego pokolenia i wiernych fanów TVN na zawsze pozostanie Marią Ziębą.

Z tą rolą była związana z produkcją od samego początku. W zeszłym roku ze względów zdrowotnych musiała zejść z planu, a jej postać wysłano za granicę. Widzowie i scenarzyści do ostatniej chwili mieli nadzieję na wielki powrót wątku Ziębów, niestety los zadecydował inaczej.

Wzruszający gest produkcji "Na Wspólnej"

Odejście aktorki głęboko dotknęło nie tylko jej rodzinę, ale i ekipę serialu, która przez ponad dwadzieścia lat była dla niej drugim domem. Producenci postanowili pożegnać gwiazdę w wyjątkowym stylu. W mediach społecznościowych opublikowano specjalne intro. Widzimy na nim obsadę przy wspólnym stole, a kamera powoli zbliża się do postaci granej przez Dykiel.

W kulminacyjnym momencie obraz zmienia barwy na czarno-białe, a wokół aktorki pojawiają się kwiaty, w tym bukiet od serialowego męża. Całość wieńczy wymowny napis: "Na zawsze z nami". To piękny gest, który pokazuje, jak ważną postacią w tej telewizyjnej rodzinie była Bożena Dykiel.

W mediach społecznościowych pod nagraniem od razu zaroiło się od komentarzy. Internauci nie kryli wzruszenia!

