Język nieustannie się rozwija. Na przestrzeni wieków, Polska utrzymywała kontakty handlowe i kulturowe z innymi krajami, co znacznie wpłynęło na kształtowanie się naszego języka. Choć wpływy innych kultur obecne są w naszej kuchni czy architekturze, niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że słowa czy zwroty, których używamy od zawsze, tak naprawdę nie są polskie, a jedynie zostały zaadaptowane w naszym języku. To właśnie zapożyczenia stanowią świadectwo bogatej historii i kontaktów kulturowych Polski z innymi krajami. Niejednokrotnie budzą one różne emocje, a niektórzy językoznawcy i miłośnicy języka polskiego krytykują nadmierne używanie zapożyczeń, zwłaszcza anglicyzmów, argumentując, że zagrażają one czystości języka polskiego. Jednak zapożyczenia językowe w polszczyźnie pojawiały się już na etapie kształtowania się naszego języka. Myślicie, że jesteście w stanie wskazać, który z wyrazów jest zapożyczony? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie!

Quiz z języka polskiego. Wskażesz, które słowa są zapożyczone z innych języków? Pytanie 1 z 12 Które z tych słow zapożyczono z języka czeskiego? Ratusz Wesele Makaron Następne pytanie