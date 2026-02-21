Maskotki Igrzysk Mediolan-Cortina 2026 zachwyciły kibiców. Czy ich twórcy otrzymali godną nagrodę?

Maskotki Igrzysk Mediolan-Cortina 2026 podbiły serca.

Maskotki – para gronostajów o imionach Tina i Milo – zyskały ogromną popularność wśród kibiców. Ich pluszowe wersje szybko wyprzedały się w oficjalnych sklepach Igrzysk, co wywołało pewne zmartwienie wśród fanów przybyłych na wydarzenie. To świadczyło o sukcesie projektu i dużym zainteresowaniu symbolami imprezy.

Choć 25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbywają się na północy Włoch, zwycięski pomysł zrodził się w Tavernie. Jest to małe miasteczko liczące około 2500 mieszkańców, położone na wysokości 521 m n.p.m. w górach Sila w południowej Kalabrii.

"Koncepcja gronostaja wyszła w całości od uczniów. Pracowaliśmy nad nią około miesiąca" – powiedziała Gabriella Rotondaro, nauczycielka wychowania fizycznego, która pomagała w rozwoju projektu ponad trzy lata temu.

Kto stworzył maskotki Tina i Milo na Igrzyska?

Uczniowie wraz z nauczycielami triumfowali w ogólnokrajowym konkursie. Został on zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji oraz Fundację Milano Cortina. W jego ramach oceniono około 1600 szkiców zgłoszonych z całych Włoch.

Pięciu uczniów, którzy brali udział w projekcie, to Sara Godino, Aurora Munizza, Francesco Angotti, Federico Barra i Tommaso Pascuzzi. W momencie tworzenia projektu mieli oni około 13 lat.

Nagrody za projekt maskotek Mediolan-Cortina 2026.

Oprócz prestiżu i uznania, młodzi twórcy otrzymali szereg nagród. Wśród nich znalazły się bilety na ceremonię zamknięcia Igrzysk w Weronie. Dostali również dwie maskotki, każda o wartości około 35 euro, a także kilka flag i szaliki o tematyce olimpijskiej.

We Włoszech pojawiły się jednak głosy krytykujące brak „namacalnych korzyści” dla pomysłodawców projektu. Wskazywano przede wszystkim na brak wsparcia dla szkoły w Tavernie.

"Z pewnością fundusze na modernizację budynku szkoły lub jej działalności byłyby mile widziane, ale najważniejsze jest uznanie, na jakie zasługuje ta piątka uczniów za swoje genialne pomysły" – powiedziała Gabriella Rotondaro.

