Piotr Pręgowski zapowiada Królestwo Gibango. Aktor podsumował udział w preselekcjach

Piotr Pręgowski dotrzymał słowa po tym, jak zapowiedział zgłoszenie do eurowizyjnych preselekcji. Aktor znany przede wszystkim z serialu "Ranczo" dostał się do stawki z budzącym wielkie emocje w sieci utworem "Parawany Tango". Choć widzowie zdecydowali, że na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji nie wybrzmi "plażowe gibango", a "Pray" od Alicji Szemplińskiej, to serialowy Pietrek też ma plany na najbliższe miesiące.

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026

Piotr Pręgowski i "Parawany Tango" w preselekcjach. Tak mu poszło

Lubiany aktor na scenie preselekcji, zrealizowanych przez TVP w studiu "Jaka to Melodia?", wystąpił z utworem "Parawany Tango" w prawdziwie plażowej oprawie. Towarzyszyli mu tancerze, a sam Pręgowski zdecydował się na połączenie królewskiej stylówki ze stereotypowym obrazem Polaków nad Bałtykiem. Efekt? Ogromne zamieszanie w Internecie oraz czwarte miejsce w konkursie z wynikiem 11,5% głosów. Ten wykon zapamiętamy na długo!

Serialowy Pietrek dziękuje za wsparcie

Po konkursie Piotr Pręgowski zabrał głos w mediach społecznościowych. Artysta złożył gratulacje Alicji Szemplińskiej i podziękował za wsparcie swoim najbliższym oraz ekipie realizującej piosenkę i występ. Szczególne słowa skierował do rodziny: żony - aktorki Ewy Kuryło oraz córki Zofii pełniącej funkcję menadżerki oraz zięcia Tomka, który w intensywnym czasie opiekował się małą córeczką. Nie zabrakło też podziękowań dla fanów.

"Ilość wspierających komentarzy, morze wiadomości i niezliczona liczba głosów, jakie od Was otrzymałem podczas tej niesamowitej eurowizyjnej przygody, jest po prostu nie do przecenienia. Ciśnie mi się na usta jedno: TYLE WYGRAĆ! Dziękuję Wam z całego serca!" - napisał aktor na Instagramie.

Pręgowski ma nowe plany. Nadchodzi Królewskie Gibango!

Po preselekcjach do Eurowizji 2026 gwiazdor "Rancza" nie zwalnia tempa. Mimo że nie jedzie do Wiednia, to ma propozycję na lato. W ciepłych miesiącach wybiera się w trasę koncertową, którą zapowiedział w wymowny sposób!

"Cieszmy się! Szykujcie parawany! To dopiero początek! Królestwo Gibango nadchodzi! Widzimy się latem na koncertach w całej Polsce!" - czytamy.