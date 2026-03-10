Jednym z głównych celów szkoły w PRL-u była ideologiczna indoktrynacja. Program nauczania był ściśle kontrolowany przez partię, a podręczniki szkolne pełne były propagandy. Uczniowie uczyli się o "wspaniałych" osiągnięciach socjalizmu, "heroicznych" czynach robotników i "złym" kapitalizmie. W szkołach organizowano uroczystości i apele, podczas których wychwalano Związek Radziecki i przywódców partyjnych. W PRL-u obowiązywały mundurki szkolne, które miały zatrzeć różnice społeczne i stworzyć poczucie jedności między uczniami. Szkoła w PRL-u pozostawiła po sobie trwałe dziedzictwo. Z jednej strony - zideologizowany system edukacji, z drugiej - solidne podstawy wiedzy i umiejętności. Jeśli chodziliście do szkoły w czasach PRL-u, koniecznie sprawdźcie w naszym quizie, ile pamiętacie z tego okresu.
Quiz - szkoła w czasach PRL-u. Młodzież nie ma szans
2026-03-10 8:29
