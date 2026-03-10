Burza po koncercie Julii Kamińskiej. Reaguje na oskarżenia o profanację

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-03-10 14:51

Julia Kamińska wzbudziła ogromne kontrowersje swoim ostatnim muzycznym występem. Użycie symboli religijnych na scenie wywołało w sieci lawinę krytyki. Internauci nie kryją oburzenia, a sama aktorka i wokalistka postanowiła odpowiednio i ostro zareagować na te zarzuty.

Od "BrzydUli" do sceny muzycznej: Droga Julii Kamińskiej

Julia Kamińska to popularna polska aktorka, scenarzystka i wokalistka. Rozgłos zdobyła dzięki głównej roli w serialu "BrzydUla", za którą otrzymała Telekamerę w 2010 roku. Oprócz pracy przed kamerą, odnosi sukcesy jako współautorka scenariuszy do produkcji telewizyjnych, takich jak "Singielka". Jest także cenioną aktorką dubbingową, a jej głos można usłyszeć w animacjach "Zaplątani" i "Jak wytresować smoka". Na swoim koncie ma wygraną w programie "Taniec z gwiazdami", a obecnie intensywnie rozwija swoją pasję muzyczną.

Oburzenie w sieci po koncercie Kamińskiej w klubie "Niebo"

Gwiazda w ostatnim czasie stawia na karierę muzyczną i reżyserską. Podkreśla, że jej najnowszy album to wyraz artystycznego buntu. Przejawem tego był koncert w warszawskim klubie "Niebo". Uwagę widzów przykuły nie tylko wyraziste kostiumy tancerzy, ale przede wszystkim scenografia, której elementem był konfesjonał z krzyżem. Na ekranach pojawiły się także wizualizacje nawiązujące do postaci Jezusa.

Głos w tej sprawie zabrał między innymi Damian Zawrotniak, internetowy recenzent książek, który ostro skrytykował ten performance.

- Brak kreatywności = potrzeba znalezienia sposobu na wzbudzenie sensacji, zainteresowania i rozgrzania emocji, nawet tych negatywnych. Byleby było o mnie głośno. Jakie to smutne i przykre. - napisał.

Tak zmieniała się Julia Kamińska. Od słynnej "BrzydUli" do blondwłosej piękności

Wielu internautów poparło jego zdanie, a niektórzy, nawet deklarujący się jako niewierzący, uznali występ za profanację.

- Jak czlowiek nie ma nic do zaoferowania to sięga po takie radykalne środki… no cóż… - napisała inna internautka.

W mediach społecznościowych zaroiło się od podobnych opinii.

Aktorka zabiera głos. Kamińska tłumaczy swój performance

Początkowo artystka ignorowała krytykę, publikując jedynie radosne relacje w sieci. O komentarz poprosił ją portal Pudelek. W wywiadzie Kamińska przyznała, że spodziewała się emocjonalnych reakcji, ponieważ jej twórczość dotyka trudnych kwestii, takich jak wychodzenie ze współuzależnienia czy niezrealizowane macierzyństwo.

Julia Kamińska szaleje na koncercie. Doszło do obrazy uczuć religijnych
Galeria zdjęć 23

- Koncert zaczął się moją spowiedzią, klęcząc przy konfesjonale wykonałam piosenkę "Apostazja", która opowiada o mojej utracie wiary w człowieka. Wspólnie z twórcami, reżyserką, Martyną Majewską, i gośćmi stworzyliśmy koncert, który był dla mnie niezwykłym doświadczeniem, przyszło mnóstwo ludzi. Zapraszam do zapoznania się z albumem "Sublimacja" w całości - może się okazać że nie jest wcale aż tak kontrowersyjny, tylko szczery - powiedziała Kamińska Pudelkowi.

Część internautów podtrzymała jednak zdanie, że występ przekroczył granice dobrego smaku.

Julia Kamińska