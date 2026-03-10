Zagranica ocenia Alicję Szemplińską. Jakie są szanse Polski na Eurowizji 2026?

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 wygrała Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Piosenkarka zdobyła nieco ponad 32% głosów online i SMS, otrzymując w ten sposób bilet do Wiednia. 23-latka, która miała reprezentować nasz kraj w odwołanym konkursie w 2020 roku, wywalczyła sobie ponownie udział w tym międzynarodowym widowisku. Z jakim odbiorem "Pray" spotkało się za granicą? Sprawdzamy.

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026

Eurowizja 2026 - bukmacherzy. Jakie szanse ma Polska?

Po uruchomieniu zakładów na początku roku Polska zajmowała 11. miejsce pod względem szans na wybór zwycięskiej piosenki. Z czasem nasz kraj spadał w notowaniach bukmacherów, plasując się na odległym, 29. miejscu w dniu emisji preselekcji, 7 marca. Ogłoszenie, że to Alicja Szemplińska z utworem "Pray" pojedzie do Wiednia, nieco pomogło. Polska podskoczyła na 27. lokatę. Warto zaznaczyć, że nie oznacza to przewidywanego miejsca Alicji na Eurowizji, ale jedynie wielkości prawdopodobieństwa, że będzie to miejsce pierwsze. Na mocnym prowadzeniu - Finlandia z utworem "Liekinheitin".

Alicja Szemplińska jedzie do Wiednia. Fani: pewny awans, ale co dalej?

Do oceniania wybranych piosenek ruszyli też fani Eurowizji z całego świata. Wszelkie rankingi wskazują na awans Polski do Wielkiego Finału. Wiele osób zastanawia się, czy tym razem jury doceni nas za nietypową propozycję z nurtu R&B. W popularnej aplikacji My Eurovision Scoreboard, "Pray" zajmuje aktualnie (stan na 10.03, 12:00) 23. miejsce wśród 31 znanych propozycji. W odrębnym głosowaniu użytkowników co do pierwszego półfinału Polska jest na 8. miejscu, co oznacza przewidywany awans do finału. W obu rankingach również wygrywa Finlandia.

Czytelnicy portalu Eurovisionworld.com w skali pięciogwiazdkowej przyznali Polsce 3,7 gwiazdki. To oznacza, że Alicja Szemplińska zajmuje obecnie 17. miejsce w całej stawce i również 8. miejsce w półfinale. Najwyższe noty, po 4,5 gwiazdki, mają tam Chorwacja i Cypr. Nie brakuje też wielu opinii wśród twórców na platformie YouTube.

"Po sześciu latach brzmi jeszcze bardziej niesamowicie. Widać też, jak dojrzała, również pod względem pewności siebie. To tak jakbyśmy mieli na scenie całkiem inną wykonawczynię. [...] Powinniście być z niej bardzo dumni. To nie jest piosenka na każdy gust, ale myślę, że może bardzo dobrze sobie poradzić i zgarnąć dużo głosów jury" - mówi brytyjski dziennikarz Andy Carlisle z portalu "Eurovoxx".

21

Eurowizja 2026 - kiedy występ Polski? Najważniejsze informacje o konkursie

Alicja Szemplińska zaprezentuje "Pray" podczas drugiej połowy pierwszego półfinału, który odbędzie się 12 maja w arenie Wiener Stadthalle. Drugi półfinał zobaczymy 14 maja, a w finał - 16 maja. W jubileuszowym, 70. Konkursie Piosenki Eurowizji uczestniczy tylko 35 państw w obliczu fali rezygnacji po dopuszczeniu do dalszego udziału Izraela. Wiedeń został gospodarzem po ubiegłorocznej wygranej JJ-a z utworem "Wasted Love".