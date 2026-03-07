Piotr Pręgowski na preselekcjach do Eurowizji 2026. Widzowie przecierali oczy ze zdumienia

Występ Piotra Pręgowskiego na Eurowizji 2026 budzi skrajne emocje

TVP wyemitowało 7 marca sceniczne wykonanie utworu "Parawany Tango", z którym Piotr Pręgowski walczy o wyjazd na Eurowizję 2026. Kompozycja od dawna dzieli słuchaczy na dwa obozy. Część odbiorców krytykuje piosenkę za nadmierny kicz i uważa ją za nieodpowiednią na taką skalę wydarzenia. Druga grupa broni tego skocznego rytmu i traktuje go jako doskonałe odzwierciedlenie rodzimych gustów muzycznych. Aktor wcielający się niegdyś w rolę Pietrka podszedł do tematu z olbrzymim dystansem i przygotował show o charakterze czysto komediowym. Podczas występu zaprezentował się w plastikowej koronie, złotych spodenkach oraz koszulce imitującej gołą klatkę piersiową. Tło dla tej niecodziennej stylizacji stanowiły wyświetlane na telebimach wizerunki pingwinów w przeciwsłonecznych okularach oraz charakterystyczne nadmorskie zasłony z materiału. Widzowie mają teraz okazję samodzielnie ocenić przydatność tego formatu na europejskiej scenie oraz zagłosować za pomocą wiadomości SMS na wybranego kandydata z przypisanym numerem.

Piotr Pręgowski przeszedł do historii polskich preselekcji

Urodzony 15 lutego 1954 roku w Warszawie artysta od lat realizuje się jako aktor i wokalista. Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił dzięki niezapomnianej kreacji Pietrka w popularnym hicie telewizyjnym "Ranczo". Jego bogaty dorobek zawodowy obejmuje również liczne produkcje kinowe oraz regularne występy na scenach kabaretowych. Widzowie cenią go głównie za naturalny humor i doskonałe wyczucie w repertuarze komediowym. Decydując się na muzyczny start, pobił nietypowy rekord i został najstarszym w historii kandydatem próbującym sił w krajowych eliminacjach do tego konkursu.

Kiedy i gdzie odbędzie się finał Eurowizji 2026?

Siedemdziesiąty finał wielkiego konkursu muzycznego zagości w austriackiej hali Wiener Stadthalle w Wiedniu. Impreza trafiła do tego kraju w wyniku ubiegłorocznego zwycięstwa artystki JJ z utworem "Wasted Love". Koncerty półfinałowe zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku. Ostatecznego triumfatora poznamy podczas wielkiego finału wyznaczonego na 16 maja.