Piotr Pręgowski na preselekcjach do Eurowizji 2026. Widzowie przecierali oczy ze zdumienia

Piotr Pręgowski zaprezentował się podczas preselekcji do Eurowizji 2026. Fani z niecierpliwością wyczekiwali telewizyjnej odsłony utworu "Parawany tango". Znany aktor zdecydował się na formę mocno przerysowanego kabaretu. Największe emocje wzbudziła niezwykle oryginalna kreacja sceniczna gwiazdora serialu "Ranczo".

Występ Piotra Pręgowskiego na Eurowizji 2026 budzi skrajne emocje

TVP wyemitowało 7 marca sceniczne wykonanie utworu "Parawany Tango", z którym Piotr Pręgowski walczy o wyjazd na Eurowizję 2026. Kompozycja od dawna dzieli słuchaczy na dwa obozy. Część odbiorców krytykuje piosenkę za nadmierny kicz i uważa ją za nieodpowiednią na taką skalę wydarzenia. Druga grupa broni tego skocznego rytmu i traktuje go jako doskonałe odzwierciedlenie rodzimych gustów muzycznych. Aktor wcielający się niegdyś w rolę Pietrka podszedł do tematu z olbrzymim dystansem i przygotował show o charakterze czysto komediowym. Podczas występu zaprezentował się w plastikowej koronie, złotych spodenkach oraz koszulce imitującej gołą klatkę piersiową. Tło dla tej niecodziennej stylizacji stanowiły wyświetlane na telebimach wizerunki pingwinów w przeciwsłonecznych okularach oraz charakterystyczne nadmorskie zasłony z materiału. Widzowie mają teraz okazję samodzielnie ocenić przydatność tego formatu na europejskiej scenie oraz zagłosować za pomocą wiadomości SMS na wybranego kandydata z przypisanym numerem.

Piotr Pręgowski przeszedł do historii polskich preselekcji

Urodzony 15 lutego 1954 roku w Warszawie artysta od lat realizuje się jako aktor i wokalista. Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił dzięki niezapomnianej kreacji Pietrka w popularnym hicie telewizyjnym "Ranczo". Jego bogaty dorobek zawodowy obejmuje również liczne produkcje kinowe oraz regularne występy na scenach kabaretowych. Widzowie cenią go głównie za naturalny humor i doskonałe wyczucie w repertuarze komediowym. Decydując się na muzyczny start, pobił nietypowy rekord i został najstarszym w historii kandydatem próbującym sił w krajowych eliminacjach do tego konkursu.

Kiedy i gdzie odbędzie się finał Eurowizji 2026?

Siedemdziesiąty finał wielkiego konkursu muzycznego zagości w austriackiej hali Wiener Stadthalle w Wiedniu. Impreza trafiła do tego kraju w wyniku ubiegłorocznego zwycięstwa artystki JJ z utworem "Wasted Love". Koncerty półfinałowe zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku. Ostatecznego triumfatora poznamy podczas wielkiego finału wyznaczonego na 16 maja.

