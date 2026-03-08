Alicja Szemplińska zdeklasowała rywali w walce o Eurowizję 2026. Znamy oficjalne wyniki głosowania widzów

Wokalistka Alicja Szemplińska pojedzie w barwach Polski na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji.

Piosenkarka zaśpiewa kompozycję "Pray", która w krajowych eliminacjach zagwarantowała jej poparcie na poziomie 32,01 procent.

Triumf w preselekcjach przyszedł dopiero przy trzecim podejściu artystki do tego muzycznego formatu.

Poniżej prezentujemy dokładny terminarz wiedeńskich koncertów oraz listę najpoważniejszych rywalek zwyciężczyni.

Alicja Szemplińska pojedzie na Eurowizję 2026. Wokalistka wygrała za trzecim razem

Długo wyczekiwana decyzja zapadła w niedzielny poranek 8 marca na antenie śniadaniowego formatu "Pytanie na śniadanie". To właśnie tam oficjalnie potwierdzono, że reprezentantką Polski podczas siedemdziesiątej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji została Alicja Szemplińska. Artystka zaprezentuje w maju europejskiej publiczności swój autorski utwór zatytułowany "Pray". Warto przypomnieć o niezwykle trudnej drodze tej piosenkarki na eurowizyjną scenę, ponieważ starała się ona o wyjazd na festiwal już trzy razy. Dopiero tegoroczna próba przyniosła jej upragniony sukces i to z potężną przewagą nad pozostałymi uczestnikami. Prowadzący poranne pasmo telewizyjne pokazali widzom dokładne zestawienie liczbowe z zakończonych eliminacji.

Szczegółowe wyniki preselekcji do Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska bezlitośnie znokautowała Olę Antoniak

Zwyciężczyni eliminacji gościła w niedzielnym wydaniu "Pytania na śniadanie", gdzie gospodarze pokazali ostateczne wyniki głosowania. Okazało się, że triumfatorka zdeklasowała resztę stawki wynikiem na poziomie 32,01 procent wszystkich oddanych głosów. Drugą pozycję zajęła Ola Antoniak z piosenką "Don't You Try", uzyskując 18,39 procent poparcia. Podium zamknęła natomiast Basia Giewont, której wykonanie polskojęzycznego utworu "Zimna Woda" przekonało do siebie równe 14,55 procent głosującej publiczności.

Eurowizja 2026 w Wiedniu. Harmonogram koncertów półfinałowych i wielkiego finału

Siedemdziesiąta edycja muzycznego plebiscytu odbędzie się w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle. Pierwszy i drugi półfinał zaplanowano kolejno na 12 oraz 14 maja 2026 roku. Triumfatora całej imprezy poznamy podczas wielkiego finału 16 maja. Festiwal zawitał do Austrii dzięki ubiegłorocznemu zwycięstwu artysty o pseudonimie JJ z utworem "Wasted Love".

i Autor: Screen TVP2/ Materiały prasowe Wyniki preselekcji do Eurowizji 2026

