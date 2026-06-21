Paweł Deląg urządził wystawne baby shower. Wraz z partnerką ogłosili płeć dziecka

Paweł Deląg zostanie ojcem po raz trzeci

W latach 90. w Pawle Delągu (56 l.) kochały się niemal wszystkie Polki, a sam gwiazdor chętnie korzystał ze swojego uroku. Media przez lata rozpisywały się o jego rzekomych i prawdziwych relacjach, łącząc go z wieloma pięknościami. Wśród pań, z którymi go widywano, wymieniano m.in. Marię Seweryn, Patrycję Markowską, Dominikę Kulczyk, Bognę Sworowską i Agnieszkę Sienkiewicz. W latach 1990-1993 aktor był związany z Katarzyną Gajdarską, z którą ma 33-letniego syna Pawła. Z innego, nieformalnego związku narodził się natomiast jego drugi syn, obecnie 25-letni Mikołaj.

Teraz ten popularny aktor przygotowuje się do roli ojca po raz trzeci. Pod koniec maja radosną informację przekazała jego 36-letnia partnerka, Patrycja Komorowska. Przez długi czas Deląg utrzymywał swoją nową relację w sekrecie, chociaż kilka lat temu wspominał w wywiadach, że jest zakochany, nie ujawniając jednak tożsamości wybranki. Pierwsze wspólne zdjęcie pary ujrzało światło dzienne dopiero w sierpniu 2024 roku, a opublikowała je w sieci dziennikarka Beata Tadla (51 l.).

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Patrycja Komorowska i Paweł Deląg zdradzili płeć dziecka

Od tamtego momentu para kilkukrotnie pokazała się publicznie na wydarzeniach branżowych, jednak znacznie chętniej dzieliła się w internecie relacjami z podróży. Zazwyczaj chronili swoje życie prywatne przed mediami, aż do chwili, gdy ogłosili, że spodziewają się potomka. Z zawodu pani psycholog zaczęła wtedy aktywniej działać w mediach społecznościowych i udało jej się namówić aktora na wspólną sesję zdjęciową z ciążowym brzuszkiem.

W miniony weekend para zorganizowała huczne baby shower, na które zaprosiła rodzinę i najbliższych znajomych. To właśnie podczas tego plenerowego przyjęcia oficjalnie ujawnili płeć swojego dziecka. Wydarzenie obfitowało w liczne atrakcje, a miejsce zostało przystrojone z dużą starannością. Zebrani goście bawili się przy elegancko udekorowanych stołach, na których znalazły się świece, kwiaty oraz szeroki wybór słodkości i innych pysznych przekąsek.

Dekoracje podczas przyjęcia w ogrodzie zostały przygotowane w różowych odcieniach, co rozwiało wszelkie wątpliwości. Paweł Deląg i Patrycja Komorowska poinformowali tym samym, że wkrótce na świat przyjdzie ich córka.

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