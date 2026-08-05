Mistrzostwa Europy w pływaniu. O krok od medalu dla Polski

Zacięta walka kobiet o podium

Włoska zawodniczka Ginevra Taddeucci wygrała zmagania na dystansie 5 km na otwartym akwenie z czasem 1:02.31,2. Włoszka potwierdziła swoją świetną dyspozycję po wygraniu wtorkowej rywalizacji na 10 km. Mistrzostwa w Paryżu to dla niej bardzo udana impreza sportowa.

Na drugim miejscu uplasowała się Węgierka Viktoria Mihalyvari Farkas, która do liderki straciła zaledwie 2,1 s. Trzecia pozycja przypadła w udziale Włoszce Barbarze Pozzobon ze stratą 3,9 s. Klaudia Tarasiewicz finiszowała ze stratą 5,5 s do zwyciężczyni, zajmując wysokie czwarte miejsce.

Kto zdominował rywalizację wśród mężczyzn?

W wyścigu mężczyzn na 5 km bezkonkurencyjny okazał się reprezentant Niemiec Florian Wellbrock, który osiągnął na mecie czas 55.40,2. Zwycięzca skopiował swój sukces z poprzedniego dnia, kiedy to był najlepszy na dystansie 10 km. Drugi, ze stratą 2,3 s, dopłynął Węgier David Betlehem.

Brązowy krążek wywalczył znany włoski pływak Gregorio Paltrinieri, który stracił do zwycięzcy 4,5 s. Bartosz Kapała był jedynym reprezentantem Polski w tej konkurencji i zakończył rywalizację na 17. miejscu. Jego strata do niemieckiego mistrza wyniosła dokładnie 1.31,3.