Ciężarna partnerka Pawła Deląga wylewa siódme poty na siłowni. Patrycja Komorowska wyeksponowała brzuszek

Aleksandra Kalita
2026-04-16 18:26

Ukochana znanego polskiego aktora niedawno podzieliła się wspaniałą wiadomością o spodziewanym dziecku. Od tego czasu Patrycja Komorowska coraz śmielej relacjonuje swoje życie w internecie. Piękna psycholog udowadnia, że oczekiwanie na potomka nie wyklucza dbania o formę. W czwartek zaprezentowała w sieci relację z intensywnych ćwiczeń, eksponując zmieniającą się sylwetkę.

Paweł Deląg długo ukrywał nową partnerkę

Paweł Deląg niezmiennie plasuje się w czołówce najbardziej atrakcyjnych postaci polskiego kina. Przez wiele lat funkcjonował w mediach jako dyżurny amant, a kolorowa prasa nieustannie spekulowała o jego kolejnych podbojach. Aktor konsekwentnie chronił swoją prywatność i nigdy nie odnosił się do rewelacji na temat rzekomych romansów z kolejnymi pięknościami, zostawiając fanów w sferze domysłów.

Przełom nastąpił w 2023 roku, gdy podczas występu w programie Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego gwiazdor niespodziewanie przyznał się do posiadania stałej partnerki. Nie zdecydował się jednak wówczas na ujawnienie jej personaliów. Zrobiła to za niego 50-letnia Beata Tadla, która w sierpniu 2024 roku opublikowała pierwsze wspólne zdjęcie pary. Zaledwie kilka tygodni po tym zdarzeniu sam Deląg zaprezentował na swoim profilu romantyczną fotografię, którą opatrzył krótkim i wymownym podpisem o treści „My”.

Patrycja Komorowska chwali się ciążowym brzuszkiem na siłowni

Serce popularnego artysty skradła młodsza o dwie dekady Patrycja Komorowska, która na co dzień pracuje jako certyfikowana psychoterapeutka i prowadzi własną poradnię. 36-letnia specjalistka oraz jej znany ukochany wyraźnie stronią od błysku fleszy, dlatego na próżno szukać ich na ściankach podczas oficjalnych rautów. Zakochani preferują budowanie relacji z fanami poprzez media społecznościowe, gdzie sporadycznie dzielą się wybranymi momentami ze swojego życia prywatnego.

Z końcem marca na instagramowym profilu wybranki gwiazdora pojawił się oficjalny komunikat o radosnym oczekiwaniu na powiększenie rodziny. Para powita na świecie swojego pierwszego wspólnego potomka już w zbliżającym się sezonie letnim. Dla 55-letniego artysty będzie to trzecie dziecko, ponieważ wychowuje on już dwóch dorosłych synów, którzy są owocem jego wcześniejszych relacji.

Odkąd informacja o dziecku ujrzała światło dzienne, aktywność internetowa Komorowskiej zauważalnie wzrosła. Psycholog chętnie łączy publikacje o charakterze zawodowym z uchylaniem rąbka tajemnicy na temat swojej prywatności. Po niedawnej relacji z romantycznego spotkania z aktorem, tym razem w czwartkowe popołudnie pochwaliła się nagraniem prosto z sali treningowej. Tym samym udowodniła, że w 23. tygodniu ciąży nie rezygnuje z dbania o kondycję fizyczną i z dumą prezentuje rosnące krągłości w sportowym stroju.

