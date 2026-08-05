Letnia Grand Prix w skokach narciarskich. Kto wystartuje w zawodach w Courchevel?

Polska kadra na zawody w Courchevel

Tegoroczny cykl rozpoczął się w ubiegły weekend na obiekcie w Wiśle. W nadchodzących zmaganiach we francuskim Courchevel nie pojawi się szkoleniowiec kadry A, Maciej Maciusiak. Zostanie on w Polsce, by kontynuować treningi z Dawidem Kubackim, Pawłem Wąskiem oraz Piotrem Żyłą. W kraju pozostanie również utalentowany Kacper Tomasiak.

Zawodnik ten spisał się w Wiśle najlepiej z Polaków, zajmując siódme i dziesiąte miejsce. We Francji nasz kraj będą reprezentować Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Klemens Joniak, Kamil Waszek oraz Anna Twardosz. Z powołaną kadrą do Francji udadzą się inni członkowie sztabu szkoleniowego. Grupą zaopiekują się koordynator systemu szkolenia Stefan Horngacher oraz trenerzy Michal Dolezal i Krzysztof Biegun.

Kto prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu?

Rywalizacja w Courchevel odbędzie się na skoczni Tremplin du Praz, oznaczanej jako obiekt HS 135. W sobotę i niedzielę zmagania kobiet będą rozpoczynać się punktualnie o godzinie 16.00. Zmagania mężczyzn w konkursach indywidualnych zaplanowano każdego dnia dokładnie dwie godziny później. Obie grupy powalczą we Francji o kolejne ważne zdobycze do ogólnego zestawienia.

Aktualnym liderem cyklu pozostaje japoński zawodnik Naoki Nakamura. Skoczek ten zgromadził komplet 200 punktów, triumfując dwukrotnie na obiekcie w Wiśle. Drugą lokatę zajmuje obecnie Austriak Marco Woergoetter z dorobkiem 112 punktów na swoim koncie. Trzeci jest Szwajcar Gregor Deschwanden ze 110 punktami, natomiast najwyżej sklasyfikowany Polak, Kacper Tomasiak, zajmuje ósmą pozycję z 62 punktami.