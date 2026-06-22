"MasterChef" z gwiazdami?! Michel Moran zdradził, kogo widziałby w takiej edycji

"MasterChef Celebrity" w Polsce? Michel Moran ocenia pomysł

Michel Moran jest jurorem polskiego "MasterChefa" od pierwszej edycji. Zakończyły się nagrania do 15. sezonu i pojawia się pytanie: czy warto wprowadzić jakąś zmianę? Na świecie jest wiele wersji tego formatu. W Hiszpanii - która jest krajem pochodzenia rodziny Michela Morana - najpopularniejsza jest wariacja "MasterChef Celebrity", w której gotują gwiazdy. W rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI Moran ocenił, czy taki pomysł sprawdziłby się też w Polsce.

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Michel Moran w wywiadzie dla ESKI. 15. edycja programu "MasterChef"

Oglądałem ten "Masterchef Celebrity" w Hiszpanii, bo mam telewizję hiszpańską. Jest fajny, jest ciekawy, tylko że to są inny rodzaj celebrity. Nie, że nasi nie są dobrzy, to nie o to chodzi. Tylko, że tam są zapraszani artyści, ludzi ze sceny teatralnej. To niekoniecznie celebrity telewizyjne, tylko że bardziej artyści, poeci, pisarze. Zawsze jest jedna albo dwie bardzo znane osoby telewizyjne. Czy teraz w Polsce czy jest na to miejsce?. Nie mam pojęcia. To już dyrektor programu zdecyduje - mówi Michel Moran dla ESKI.

Michel Moran wskazał jedną gwiazdę

Michel Moran wie jednak, kogo chciałby zobaczyć w "MasterChef Celebrity", jeśli taki format trafiłby do Polski. Padło konkretne nazwisko!

Mieliśmy tutaj osobę, którą uwielbiałem na planie - Dorota Wellman. Dorota coś prostego gotowała, ale pysznie, niesamowicie. Mało tego! Kiedy porozmawialiśmy o tym daniu, to widać, że Dorota oprócz tego, że bardzo dobrze gotuje, ma smak - wskazał juror programu "MasterChef".

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"Bardzo ciekawy challenge"

Michel Moran uważa, że na pewno znalazłaby się grupa polskich gwiazd, które kochają gotować i chciałby wystąpić w takiej wersji "MasterChefa".