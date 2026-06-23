Magda Gessler poleca przekąskę na meksykański mundial. Zaskakujący pomysł

Co przygotować na mecze? Gessler poleca danie na MŚ 2026

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 są wyjątkowe. Po raz pierwszy w historii mundial odbywa się w aż trzech krajach. Turniej goszczę największe kraje Ameryki Północnej: USA, Meksyk i Kanada. W rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKA.pl Magda Gessler zapewniła, że najlepszą kuchnię spośród krajów organizujących MŚ 2026 ma Meksyk! Uważa, że to tym krajem najbardziej powinni inspirować się kibice, którzy przygotowują przekąski i dania na piłkarskie wieczory. Co konkretnie powinni przygotować? Gessler wskazała jedno, oryginalne danie. To połączenie smaków dla niektórych osób może być zaskakujące. Restauratorka uważa jednak, że ten smak spodoba się Polakom.

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Ja uważam, że genialny jest kurczak naturalnego chowu w sosie czekoladowym. Jest wspaniały. Z różnymi gatunkami papryki, jest ostry, wspaniały, nieobojętny - poleca Magda Gessler w rozmowie z ESKĄ.pl.

Jurorka "MasterChefa" uważa, że wbrew pozorom Polacy wcale nie boją się takich połączeń jak mięso, ostrość i czekolada.

Wydaje mi się, że nie. Skoro tak mocno wojują i tak mocno powtarzają kuchnię tajską - argumentuje.

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Czym jest kurczak w sosie mole?

Kurczak w sosie czekoladowym, o którym mówi Magda Gessler, to kurczak w sosie mole. Mięso jest podawane z gęstym, bardzo aromatycznym sosem mole. Sam mole to nie jeden konkretny sos, tylko cała rodzina meksykańskich sosów, zwykle robionych z chili, pomidorów lub tomatillo, przypraw, orzechów, nasion, czasem pieczywa lub tortilli, a w najpopularniejszych wersjach ma właśnie kakao albo gorzką czekoladę. Jest to sos pikantny, lekko słodki, korzenny i dymny.