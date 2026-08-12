Boy George wygenerował proizraelską piosenkę przez AI. Teraz grozi wyrzuceniem muzyków z zespołu

Boy George z formacji Culture Club był niewątpliwie jedną z najbarwniejszych postaci rynku muzycznego w latach 80. Piosenkarz ma dziś 65 lat i nie przestaje angażować się w nowe projekty, choć kontrowersji i głosów krytyki nie brakuje. Po Eurowizji gwiazdor skupił się na muzycznym wspieraniu Izraela i tego samego oczekuje od własnego zespołu.

Boy George ciągle zaskakuje. Nie ukrywa poglądów

Numer "Karma chameleon" zna cały świat, ale bogata kariera Boya George'a z formacji Culture Club trwa do dzisiaj. Fani mogli go oglądać chociażby jako jurora w australijskiej wersji "The Voice", a w 2009 roku śledzili jego proces w sprawie uwięzienia w mieszkaniu mężczyzny do towarzystwa w wyniku sprzeczki o zakazane substancje. Gwiazdor usłyszał wyrok piętnastu miesięcy więzienia.

Na początku 2026 roku fani oniemieli z kolei, gdy wystartował z włoską piosenkarką Senhit w preselekcjach do Eurowizji w San Marino. Duet reprezentował ten niewielki kraj w Wiedniu z utworem "Superstar", ale rozczarował się brakiem awansu do Wielkiego Finału. Przez cały czas Boyowi towarzyszyły krytyczne komentarze. Muzyk już wcześniej nie ukrywał swojej sympatii do Izraela i przyjaźni z wieloma osobami wyznania mojżeszowego, podczas gdy Eurowizja 2026 została zbojkotowana przez kilka krajów z powodu dalszego udziału Izraelczyków.

Sztuczna inteligencja stworzyła mu piosenkę o Izraelu. "Melodia jest moja"

Po nieudanym dla kontrowersyjnej ekipy z San Marino konkursie wrze dalej. Boy George od czasu do czasu lubi ostro dyskutować z krytykami w mediach społecznościowych, ale swoją sympatię względem Izraela pokazuje też w twórczości. Przejawem tego jest utwór "We will dance again", poświęcony ofiarom ataku palestyńskiego Hamasu na festiwal Nova w Izraelu, do którego doszło 7 października 2023 roku. 65-latek nie ukrywa, że piosenkę wytworzyła sztuczna inteligencja (AI), której wykorzystywanie w sztuce otwarcie on popiera.

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Broniąc nawet nie przekazu, ale samego faktu powstania utworu przy użyciu AI, Boy George twierdzi, że w ten sposób jest on wolny od wpływu innych ludzi. Cały projekt należy tylko do niego. Przynajmniej z pozoru.

"Jedną ze świetnych rzeczy w AI jest to, że usuwa wszelką ingerencję, ludzką ingerencję. Słowa są moje, melodia jest moja" - powiedział na swoim Instagramie, jak cytuje irlandzka telewizja RTÉ.

Gwiazdor grozi zwolnieniami

Co więcej, w opublikowanym przez siebie nagraniu Boy George przyznał, że jego współpracownicy nie są pewni, czy będą wraz z nim wykonywać utwór otwarcie wspierający Izrael. Choć ikona lat 80. twierdzi, że niekoniecznie zgadza się z polityką tego państwa, a jedynie chce okazać solidarność z narodem, w którym ma przyjaciół, argumenty najwidoczniej nie trafiają do jego najbliższego otoczenia.

Fragment tekstu brzmi: "potępiacie Żydów z wybiórczą pamięcią / muzycy trzymają flagi, podążając za stadem / internetowa propaganda jest taka słaba". Boy George zadeklarował, że jest gotowy zwolnić swoją ekipę za odmowę współpracy przy wykonywaniu piosenki. Niedawno twierdził za to, że musi wszędzie zabierać ze sobą własną ekipę, gdyż podczas festiwalu we Frankfurcie czuł, że technicy sabotują jego występ przy użyciu nagłośnienia.

"Nawet gdy piosenka jest już napisana, w moim zespole są osoby, które kwestionują to, czy wykonają ją ze mną. Ci ludzi będą zwolnieni. Nie potrzebuję strażników" - powiedział na Instagramie.

"Lekcja wyciągnięta, zawsze zabieraj ze sobą swoich ludzi. Wykonanie tej piosenki było jak wypadek samochodowy, co jest dziwne, bo dzień wcześniej dźwięk był dobrze ustawiony" - żalił się w proizraelskim magazynie "Jüdische Allgemeine".

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