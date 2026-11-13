Tak zaczynała się wielka kariera Edyty Górniak. Ten występ zmienił wszystko

Edyta Górniak, uznawana za jedną z najsłynniejszych i najbardziej utalentowanych postaci w historii polskiej sceny muzycznej, swoją drogę na szczyt rozpoczęła już jako nastolatka. W 1986 roku założyła zespół System B, ale prawdziwe drzwi do kariery otworzyły się cztery lata później. W 1990 roku otrzymała wyróżnienie w koncercie „Debiuty” na festiwalu w Opolu, co zwróciło na nią uwagę Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy. To zaowocowało angażem do musicalu, który na zawsze odmienił polski teatr muzyczny.

Przełomem okazała się rola w legendarnym musicalu "Metro". Początkowo grała drugoplanową postać, dla której napisano balladę „Litania”, ale szybko przejęła główną rolę Anny. Spektakl, wystawiany na deskach Teatru Dramatycznego i Studia Buffo, a nawet na Broadwayu, uczynił z niej idolkę publiczności i największą gwiazdę przedstawienia. Jednak to występ w 1994 roku sprawił, że usłyszała o niej cała Europa. Jako pierwsza reprezentantka Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji, z utworem „To nie ja!”, zajęła spektakularne drugie miejsce w finale w Dublinie. Ten historyczny sukces katapultował ją na szczyty list przebojów i uczynił gwiazdą największego formatu.

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Nie tylko Eurowizja. Te przeboje i role telewizyjne ugruntowały jej pozycję

Po sukcesie na Eurowizji kariera Edyty Górniak nabrała zawrotnego tempa. Jej debiutancki album "Dotyk" z 1995 roku sprzedał się w nakładzie ponad 400 tysięcy egzemplarzy, a takie utwory jak „Jestem kobietą” czy tytułowy „Dotyk” stały się hymnami pokolenia. W kolejnych latach wylansowała niezliczone przeboje, które na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej.

Do jej największych hitów należą między innymi:

„Kolorowy wiatr” - polska wersja piosenki z filmu Disneya "Pocahontas"

„Dumka na dwa serca” - niezapomniany duet z Mietkiem Szcześniakiem do filmu "Ogniem i mieczem"

„One & One” - singiel, który dotarł do 28. miejsca na europejskiej liście przebojów

„Jak najdalej”

„Nie proszę o więcej”

„To nie tak, jak myślisz”

Edyta Górniak z powodzeniem odnalazła się również w świecie telewizji. Widzowie mogli ją oglądać w wielu popularnych formatach rozrywkowych. Była jurorką w programie "Jak oni śpiewają", a także trenerką wokalną w kilku edycjach "The Voice of Poland" oraz w pierwszej odsłonie "The Voice Kids". Wzięła także udział w programach "Taniec z gwiazdami", gdzie zajęła trzecie miejsce, oraz w "Agent - Gwiazdy".

Za to fani pokochali Edytę Górniak. Ma nie tylko niezwykły głos

Tym, co od samego początku wyróżniało Edytę Górniak, był jej niezwykły głos. Dysponująca szeroką skalą i sopranem artystka często była porównywana do największych światowych diw, takich jak Whitney Houston, Mariah Carey czy Céline Dion. Jej talent doceniali nie tylko fani, ale również krytycy muzyczni i inni artyści, w tym Elżbieta Zapendowska, Adam Sztaba czy Czesław Niemen. Jednak to nie tylko warunki wokalne sprawiły, że zdobyła serca milionów Polaków.

Publiczność pokochała ją za ogromną wrażliwość artystyczną, charyzmę sceniczną i emocjonalne interpretacje utworów. Górniak potrafiła jak nikt inny przekazać w swoich piosenkach całą paletę uczuć, od radości po głęboki smutek. Jej otwartość i gotowość do dzielenia się osobistymi przeżyciami sprawiły, że fani czuli z nią wyjątkową więź, postrzegając ją nie tylko jako gwiazdę, ale także jako osobę z krwi i kości.

Niesamowita metamorfoza Edyty Górniak. Tak zmieniała się na przestrzeni lat

Edyta Górniak od początku swojej kariery słynęła z niezwykłej urody, jednak jej wizerunek ewoluował na przestrzeni ponad trzech dekad. W latach 90., w czasach "Metra" i Eurowizji, prezentowała się jako młoda, naturalna dziewczyna z ciemnymi włosami. Jej styl był prosty i elegancki, idealnie wpisujący się w ówczesne trendy.

Wraz z rozwojem kariery międzynarodowej, pod koniec lat 90. i na początku nowego milenium, jej wizerunek stał się bardziej odważny i światowy. Artystka zaczęła eksperymentować z fryzurami, rozjaśniając włosy i decydując się na odważniejsze cięcia. Jej kreacje sceniczne stały się bardziej wyraziste, czego przykładem jest chociażby głośna stylizacja z gali rozdania Wiktorów w 2002 roku. W kolejnych latach Górniak prezentowała wizerunek dojrzałej, świadomej swojej kobiecości artystki, często wybierając szykowne, wieczorowe suknie. Ostatnie lata to z kolei zwrot ku bardziej naturalnemu, a nawet uduchowionemu wizerunkowi. Długie, swobodnie opadające włosy i zwiewne stroje doskonale odzwierciedlają jej obecne podejście do życia.

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Burzliwe życie prywatne diwy. O tych związkach mówiła cała Polska

Życie uczuciowe Edyty Górniak od zawsze budziło ogromne zainteresowanie mediów. Na początku kariery była związana między innymi z Robertem Janowskim i Dariuszem Kordkiem. Głośno było również o jej relacjach z dziennikarzami Piotrem Gembarowskim i Piotrem Kraśką oraz z Robertem Kozyrą.

Najważniejszym mężczyzną w jej życiu przez wiele lat był muzyk i gitarzysta Dariusz Krupa. Para wzięła ślub 11 listopada 2005 roku, a rok wcześniej na świat przyszedł ich syn, Allan Karol. Dziś Allan sam rozwija karierę muzyczną jako raper pod pseudonimem Enso. Małżeństwo z Dariuszem Krupą zakończyło się rozwodem w 2010 roku. Po rozstaniu artystka przez cztery lata była związana z prawnikiem Piotrem Schrammem. Mimo burzliwych doświadczeń, wokalistka zawsze podkreślała, że najważniejszą osobą w jej życiu jest syn.

Czym Edyta Górniak zajmuje się dzisiaj? Wciąż zaskakuje swoich fanów

Mimo upływu lat Edyta Górniak nie zwalnia tempa i wciąż jest jedną z najaktywniejszych postaci na polskiej scenie muzycznej. Regularnie koncertuje, występuje na największych festiwalach i bierze udział w projektach telewizyjnych. W 2024 roku wydała świąteczny album zatytułowany "My Favourite Winter". Rok 2025 upłynął jej pod znakiem licznych występów, m.in. na Polsat Hit Festiwal oraz podczas 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Rok 2026 przyniósł fanom artystki wyjątkowe niespodzianki. W marcu na platformie SkyShowtime zadebiutował dwuczęściowy film dokumentalny "Edyta Górniak", nad którym prace trwały trzy lata. W tym samym miesiącu ukazał się jej nowy singiel „Superpower”. Artystka kontynuuje również działalność koncertową, pojawiając się jako gość specjalny w programach telewizyjnych i na letnich trasach koncertowych, niezmiennie zachwycając publiczność swoim wokalnym kunsztem i sceniczną energią.