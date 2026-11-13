PGE Start Lublin pokonuje Euvic GTK Gliwice. Niezwykły powrót w końcówce

Niezwykły powrót gospodarzy w Lublinie

Spotkanie pomiędzy PGE Start Lublin a Euvic GTK Gliwice rozpoczęło się pomyślnie dla gospodarzy, którzy wygrali pierwszą kwartę 21:13. Sytuacja zmieniła się diametralnie w drugiej odsłonie, gdy goście zdominowali grę i rzucili aż 33 punkty. W trzeciej części meczu przewaga zespołu z Gliwic wzrosła w pewnym momencie do czternastu oczek. Podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego nie poddali się jednak i systematycznie odrabiali straty w kolejnych minutach. Emocje sięgały zenitu, a licznie zgromadzeni fani dopingowali swój zespół do intensywnego wysiłku.

Ostatnia kwarta to absolutna dominacja koszykarzy PGE Start Lublin, którzy zdobyli w niej aż 32 punkty. Przeciwnicy zdołali odpowiedzieć jedynie siedemnastoma oczkami, co przesądziło o ostatecznym triumfie miejscowego zespołu wynikiem 87:83. Było to drugie wywalczone zwycięstwo drużyny z Lublina w trwającym sezonie najwyższej klasy rozgrywkowej. Mecz obfitował w widowiskowe akcje oraz bardzo twardą walkę pod tablicami. Zawodnicy obydwu ekip zaprezentowali na parkiecie ogromne zaangażowanie sportowe.

Kto przesądził o wyniku meczu?

O końcowym sukcesie zespołu z Lublina zadecydowała przede wszystkim świetna dyspozycja dwóch amerykańskich graczy. Najjaśniejszym punktem widowiska był debiutujący w barwach gospodarzy Tahjon Starks, który zapisał na swoim koncie imponujące 36 punktów. Kroku na parkiecie dotrzymywał mu Lucas Williamson, dorzucając do dorobku drużyny kolejne 26 oczek. Obaj koszykarze wykazali się niesamowitą precyzją, trafiając zza linii 6,75 m po siedem razy podczas całego spotkania. Ich ponadprzeciętne umiejętności zaważyły o wygranej w decydujących fragmentach rywalizacji.

W szeregach zespołu Euvic GTK Gliwice najskuteczniejszy okazał się Anthony Smith, który zgromadził na swoim koncie 19 punktów. Bardzo dobrze zaprezentował się również Selton Miguel, kończąc mecz z dorobkiem 17 zdobytych oczek. Justin Gray oraz Kacper Gordon rzucili dla gości po 11 punktów, ale to nie wystarczyło do końcowego triumfu. Mimo ambitnej postawy oraz wysokiego prowadzenia w trzeciej kwarcie zespół z Gliwic musiał ostatecznie pogodzić się z przegraną. Rywalizacja ta na pewno dostarczyła fanom koszykówki potężnej dawki sportowych wrażeń.