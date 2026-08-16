Opalona Natsu wyleguje się na leżaku w czarnym bikini. Z makijażu nie zrezygnowała

Natalia Karczmarczyk, szerzej znana jako Natsu, ponownie rozgrzała media społecznościowe, publikując zdjęcia, które szybko podbiły serca jej licznych fanów. Influencerka emanuje szczęściem i nic dziwnego: podczas "Tańca z Gwiazdami" związała się ze swoim tanecznym partnerem, Wojciechem Kuciną. Para nie szczędzi sobie czułości.

Natsu nie boi się odważnych zdjęć

Jako jedna z czołowych postaci polskiego internetu, Natsu doskonale rozumie mechanizmy kreowania wizerunku i wpływu na trendy. Nic więc dziwnego, że stale przykuwa uwagę swoją sylwetką i dbałością o detale. Obserwowana przez dwa miliony osób na Instagramie influencerka od czasu do czasu pokazuje się w skąpym stroju, zgarniając od fanów masę komplementów. Ostatnio pochwaliła się opalenizną!

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Influencerka pokazała kolejne fotki w bikini. "Opalona myszka"

Na opublikowanych w sieci zdjęciach Natsu wręcz emanuje letnią beztroską i jednocześnie dopracowanym stylem. 29-letnia influencerka zaprezentowała się w czarnym, klasycznym bikini, pozując do obiektywu na wygodnym leżaku. Strój uzupełniły dekoracyjne rozgwiazdy, ale całość nie byłaby kompletna bez flagowego u Natsu, wyrazistego makijażu oraz podkreślenia piegów. "Opalona myszka" - skwitowała krótko muśnięta słońcem twórczyni internetowa, a w komentarzach zaroiło się od komplementów! Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Natalia Karczmarczyk i Wojciech Kucina znaleźli miłość w "Tańcu z Gwiazdami"

O influencerce zrobiło się głośno poza światem Internetu, kiedy wystartowała w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Choć nie udało jej się przejść do ostatecznych zmagań, a do tego zgarnęła bardzo surowe oceny od polsatowskiej Czarnej Mamby - Iwony Pavlović, to na swój sposób wygrała show. Jeszcze przed wejściem na parkiet zaiskrzyło pomiędzy Natsu a jej tanecznym partnerem, Wojciechem Kuciną. Dziś ten zjawiskowy duet nie jest parą wyłącznie taneczną!

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