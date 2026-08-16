Ekstraklasa. Motor Lublin pokonuje GKS Katowice w emocjonującej końcówce

Zwycięstwo w końcówce spotkania

Motor Lublin pokonał GKS Katowice 1:0 w spotkaniu w ramach rozgrywek Ekstraklasy. Pierwsza połowa meczu zakończyła się bezbramkowym remisem, a o wyniku zadecydowała bramka strzelona w 86. minucie przez Karola Czubaka. Zwycięstwo zapewniło gospodarzom cenne trzy punkty na własnym terenie.

Sędzią spotkania był Patryk Gryckiewicz z Torunia. Mecz przyciągnął na trybuny 13 016 widzów, którzy do końca trzymali kciuki za swoje drużyny w walce o ligowe punkty.

Jakie były składy obu drużyn?

W zespole Motoru Lublin zagrali: Michał Popa, Thomas Santos (od 78. minuty Kamil Lukoszek), Marek Bartos, Bartosz Bereszyński, Filip Luberecki, Yacine Bourhane, Mbaye N’Diaye (od 90+3. minuty Florian Haxha), Christopher Simon, Mateusz Łęgowski (od 90+3. minuty Paskal Meyer), Fabio Ronaldo (od 66. minuty Makan Aiko) oraz strzelec gola Karol Czubak (od 90+3. minuty Dominik Gregorski). Żółte kartki otrzymali: Christopher Simon, Marek Bartos i Bartosz Bereszyński.

W barwach GKS Katowice na boisko wybiegli: Gabriel Kobylak, Alan Czerwiński (od 46. minuty Szymon Bartlewicz), Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemenz, Erik Jarka (od 72. minuty Marcin Wasilewski), Kacper Łukasiak, Bartosz Wolski, Mateusz Wdowiak (od 72. minuty Borja Galan), Marcel Wędrychowski (od 46. minuty Pau Resta), Illia Szkutnik oraz Bartosz Nowak (od 89. minuty Eman Markovic). Wśród gości kartkami ukarani zostali Marcel Wędrychowski i Lukas Klemenz.