Julia Wieniawa zgłasza gotowość do zagrania Anny Jantar

Nadchodzący obraz „Jantar” ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych filmów biograficznych ostatnich lat. Pod koniec października Natalia Kukulska poinformowała o rozpoczęciu poszukiwań aktorki, która odegra na ekranie jej matkę. Zainteresowanie tym wyzwaniem wykazała Julia Wieniawa. Jurorka programu „Taniec z Gwiazdami” w wywiadzie dla Eski zaznaczyła, że w jej dotychczasowym dorobku brakuje jeszcze przełomowej kreacji, a ta konkretna postać mogłaby wypełnić tę lukę.

To bardzo miłe. Ja dalej czekam na jakąś przełomową w mojej karierze aktorskiej rolę, bo uważam, że jeszcze nie mam takiej na koncie. Wszystko przychodzi w swoim czasie. Jak najbardziej. Anna Jantar? W sumie, jak tak o tym pomyślę... Nie dostałam natomiast takiej propozycji, tak samo jak przy "Lalce", ale chęci są. Nawet na jakieś zdjęcia próbne. Czemu nie? - powiedziała w wywiadzie.

Do sugestii dotyczącej obsadzenia Julii Wieniawy w głównej roli odniosła się już Natalia Kukulska. Piosenkarka sprawuje bezpośrednią opiekę artystyczną nad całym filmowym przedsięwzięciem.

Natalia Kukulska komentuje udział Julii Wieniawy w castingu

Córka artystki, która zginęła tragicznie w katastrofie lotniczej, rozmawiała na ten temat z „Super Expressem”. Wokalistka zachęciła Julię Wieniawę do wzięcia udziału w przesłuchaniach.

Ja nie jestem osobą, która zaprasza na casting. Casting jest w ogóle otwartą formą i Julka jest super zdolną dziewczyną, aktorką i wokalistką, więc, że tak powiem, po warunkach bardzo się nadaje.

Jednocześnie Kukulska zaznaczyła, że osobiście nie dostrzega wizualnego podobieństwa między swoją mamą a 27-letnią gwiazdą.

Ja podobieństwa akurat nie widzę, chociaż jest piękną kobietą, jeśli chodzi o rysy twarzy. Żeby nie było, to też nie jest tak, że szukamy klona. To nie jest program »Twoja Twarz Brzmi Znajomo«, tylko film. Jest jeszcze charakteryzacja, ale na pewno ważne są tutaj warunki fizyczne. Na taki pierwszy rzut oka nie uważam, żeby akurat Julia była podobna, ale to nie znaczy, że się nie nadaje. Wydaje mi się, że może stać się bardziej podobna poprzez swoją grę, poprzez swoje ciało, swoje ruchy, gestykulację, sposób mówienia.

Piosenkarka ma nadzieję, że podczas wyboru odtwórczyni głównej roli uda się poczuć na planie wyjątkową magię.

Myślę, że tak jak powiedziałam, może to górnolotnie zabrzmi, ale że to będzie taka iskra, że poczujemy, że to jest ta osoba. Ja czekam na jakąś metafizykę, która się tu wydarzy - podkreśliła.

Nazwisko aktorki, która ostatecznie wcieli się w postać Anny Jantar, zostanie oficjalnie ogłoszone na początku przyszłego roku.

Natalia Kukulska o filmie "Jantar"