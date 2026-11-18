Ranny mężczyzna w pustostanie w Puławach

Policjanci z puławskiej patrolówki sprawdzali w nocy z 16 na 17 listopada miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Kontrolowali między innymi pustostany na terenie Puław. W jednym z pustostanów zauważyli znanego im 47-latka, który spał w prowizorycznym legowisku. Policjanci dostrzegli, że mężczyzna ma poważną ranę ręki i mocno krwawi, dlatego natychmiast potrzebował pomocy.

Policjanci zatamowali krwawienie

Policjanci zatamowali krwawienie i założyli mężczyźnie opatrunek. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego monitorowali jego stan. Zadbali także, by poszkodowany się nie wychłodził, podali mu wodę i udzielili wsparcia. Po przybyciu ratowników policjanci przekazali 47-latka pod ich opiekę. Następnie mężczyzna trafił do szpitala.

Policjanci udzielili pomocy i apelują o reagowanie

Pomocy rannemu mężczyźnie udzielili młodszy aspirant Kamil Sabatura oraz starszy posterunkowy Mateusz Zdun. W 2026 roku wygrali wojewódzkie eliminacje Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku 2026”. Policja apeluje, by zwracać uwagę na osoby, których zdrowie lub życie może być zagrożone, szczególnie jesienią i zimą. Zgłoszenia dotyczące osób wymagających pomocy można przekazywać na numer alarmowy 112 lub za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając oznaczenie „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”.

Źródło: Policja.pl