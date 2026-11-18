25-latek zatrzymany w sprawie pornografii dziecięcej

25-latka zatrzymali kryminalni z Moniek przy wsparciu policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości cyfrowej z Komend Wojewódzkich Policji w Białymstoku i Rzeszowie oraz funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Mieszkaniec województwa podkarpackiego jest podejrzany o rozpowszechnianie w internecie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Śledczy zarzucają mu również, że za pośrednictwem aplikacji składał małoletniemu, który nie ukończył 15 lat, propozycje wykonania innej czynności seksualnej.

Policjanci zabezpieczyli telefony podejrzanego

W miejscu zamieszkania 25-latka policjanci zabezpieczyli dwa telefony komórkowe. Znaleźli w nich filmy wideo i zdjęcia zawierające pornografię dziecięcą. Ustalili, że podejrzany rozpowszechniał te materiały przez pięć miesięcy, od czerwca do listopada 2026 roku.

25-latek tymczasowo aresztowany

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Na wniosek prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za zarzucane czyny grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl