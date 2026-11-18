Pokazy marki MMC przyciągają największe sławy ze świata show-biznesu. Jedną z fanek pozostaje Anna Wyszkoni. Artystka, która właśnie zaprezentowała płytę "Niebo mam niebieskie", uznała, iż pojawienie się na imprezie to również doskonały sposób na promocję nowego materiału.

Wyszkoni nie boi się eksperymentować

Czasy, gdy Ania Wyszkoni pokazywała się głównie w garsonkach i skrojonych pod nią garniturach, to już przeszłość. Artystka emanuje dziś pewnością siebie, co chętnie podkreśla bardziej skąpymi niż jeszcze kilka lat temu stylizacjami.

Ubieram się w to, co lubię, to, co mi się podoba. Uwielbiam się tym bawić. Stałam się bardziej odważna w stylizacjach, bo stałam się też bardziej odważną kobietą w życiu codziennym. Kiedy mam się bawić, jak nie teraz? Mam ciągle rezygnować z czegoś, bo mi nie wypada? To jest tylko w naszych głowach. W moim słowniku nie ma słów "nie da się" i "nie wypada". Masz ochotę? Zrób! Bo jutro życie może cię bardzo negatywnie zaskoczyć i nie będziesz miał już na to czasu - wytłumaczyła w rozmowie z Eską.

Na pokazie MMC w Warszawie ponownie zaszalała.

Anna Wyszkoni Festiwal Opole 2026

Wyszkoni odsłoniła nogi. Ale ona ma figurę!

Anna Wyszkoni po raz kolejny udowodniła, że zna się na gorących trendach i wie, jak zrobić prawdziwe wejście smoka na ściance! Wokalistka postawiła na odważny i ultrazmysłowy look w klimacie „no pants” (czyli stylizację bez spodni), który od kilku sezonów podbija zagraniczne czerwone dywany i jest absolutnym hitem wśród gwiazd. Wybierając się na pokaz MMC, założyła obszerną, czarną marynarkę o mocno zarysowanej linii ramion i lekko rozkloszowanym dole, który świetnie podkreślił jej talię. Na zdjęciach zrobionych tyłem widać, że pod marynarką kryją się ultraobcisłe, czarne szorty, które odważnie wyeksponowały pośladki. Fryzura? Gładko zaczesane włosy z przedziałkiem z boku dodały stylizacji jeszcze więcej elegancji!