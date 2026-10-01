Chajzerowie ucinają spekulacje o wieku Bianki. Pokazała dowód osobisty!

Filip Chajzer i Bianka nagrali nowy podcast. Opowiedzieli o swoim ślubie

Filip Chajzer, mający obecnie 41 lat, ożenił się z Bianką w połowie września. Związek od początku wzbudzał ciekawość, a powodem była różnica wieku i błyskawiczne zaręczyny po niespełna trzech miesiącach od poznania. Przygotowania do ślubu pochłonęły większość ich kilkumiesięcznej znajomości.

Ceremonia odbyła się w Krakowie, gdzie panna młoda wystąpiła w klasycznej kreacji, a pan młody w prążkowanym garniturze. Uroczystość przebiegła bez obecności matki panny młodej, natomiast jej ojciec opuścił przyjęcie tuż po jego oficjalnej części. Kameralne wesele zgromadziło tylko najbliższych.

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Początkowo wizerunek Bianki był tajemnicą. Niedługo po ślubie zaczęła jednak publikować na Instagramie, a także gościła w podcaście swojego męża. Z początku rozmowę zdominował Filip, dlatego para zdecydowała się nagrać kolejny odcinek pierwszego października.

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Kwestia wieku nowej żony celebryty budziła kontrowersje od momentu ogłoszenia ich ślubu. Chajzer publicznie twierdził, że Bianka ma 20 lat, co spotkało się z odmiennymi informacjami podawanymi przez serwis Pudelek. Dziennikarz w rozmowie z Mateuszem Hładkim w programie TVN-u "Mówię Wam" stwierdził, że "naście" nie brzmi dobrze. Prezenter wyznał, że spekulacje o nastoletnim wieku jego partnerki były uciążliwe.

- Ta narracja, która została wytworzona, jak to "naście" brzmi... - mówił Chajzer. - Jakby była niepełnoletnia - dodał Hładki. - To dokładnie tak brzmi. I też ta hejterska narracja została w ten sposób przyjęta i nie ukrywam, że bardzo dużo krwi mi napsuła - stwierdził Filip Chajzer.

W zapowiedzi drugiego odcinka podcastu, prezenter zasugerował, że w końcu zmierzą się z plotkami. Zapowiedział wprost, że należy przyznać rację internautom w kwestii wieku jego żony.

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Jakie są zatem fakty?

Podczas nagrania okazało się, że Chajzer zainteresował się wiekiem Bianki już podczas ich pierwszego spotkania. Ostatecznie, odpowiadając na pytania internautów, panna młoda zademonstrowała swój dowód osobisty. Data urodzenia na dokumencie to 10 lutego 2006 roku. Okazuje się, że po spotkaniu promocyjnym książki "Szczęście na kreskę" Filip zrobił coś zaskakującego.

Ja się zakradłem, wyjąłem sobie twój dowód i zrobiłem tak: ufff, dobrze - mówił Filip.

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