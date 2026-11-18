Zuza Wysocka chce na Eurowizję 2027

Zuza Wysocka, którą widzowie mogą pamiętać z 14. edycji "The Voice of Poland", rozpoczyna nowy, ważny etap w swojej karierze. Artystka oficjalnie zgłosiła swój najnowszy singiel "FREEDOM" do polskich preselekcji przed Konkursem Piosenki Eurowizji 2027. Utwór miał swoją premierę 5 listopada 2026 roku i już teraz zwraca uwagę mrocznym klimatem oraz bezkompromisowym przekazem.

Piosenka to jednak coś więcej niż tylko eurowizyjna propozycja. Dla wokalistki, która na scenie występuje od szóstego roku życia, to osobisty projekt i muzyczny manifest wartości, które są jej najbliższe: autentyczności, odwagi i prawa do samostanowienia.

O czym opowiada utwór "FREEDOM"?

Nowy singiel Zuzy Wysockiej to intensywna emocjonalnie opowieść o odzyskiwaniu wolności, konfrontacji z przeszłością i odwadze, by żyć na własnych zasadach. Artystka przygląda się w nim niewidzialnym łańcuchom – cudzym oczekiwaniom i zakorzenionym przekonaniom, które z czasem zaczynają odbierać poczucie sprawczości. "FREEDOM" jest utworem o wewnętrznej walce, którą wielu z nas toczy w ciszy.

Jak podkreśla sama wokalistka, prawdziwa wolność zaczyna się od zaakceptowania własnej historii i zmierzenia się z tym, co trudne. Mroczna atmosfera piosenki, w połączeniu z charakterystycznym, mocnym głosem Zuzy, nadaje tej opowieści bardzo osobisty wymiar i podkreśla napięcie między lękiem przed zmianą a pragnieniem niezależności.

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"Zawsze macie prawo szukać tego, co dla was dobre"

Wokalistka nie ukrywa, że piosenka ma dla niej szczególne znaczenie. W komunikacie podzieliła się refleksjami na temat przesłania, które chciała zawrzeć w tekście. Jak przyznaje, sama wie, jak długo można tkwić w "łańcuchach", które blokują prawdziwe "ja".

Chciałabym, żeby "FREEDOM" dało Wam choć odrobinę tej siły i wiary w siebie. Niezależnie od tego, co usłyszeliście o sobie, przez co przeszliście i w jakich „łańcuchach” dziś tkwicie – zawsze macie prawo szukać tego, co dla Was dobre, wspierające i uwalniające – mówi Zuza Wysocka. – Czasem nawet najtrudniejsze doświadczenia mogą stać się fundamentem czegoś pięknego: życia, w którym jest więcej wolności, odwagi i prawdy – dodaje.

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Współpraca z finalistami preselekcji do Eurowizji

Za brzmienie utworu odpowiadają doświadczeni twórcy. Zuza Wysocka skomponowała i napisała "FREEDOM" we współpracy z Miłoszem Fergińskim i Konradem Jażdżykiem, członkami zespołu Felivers. Muzycy doskonale znają eurowizyjną scenę – w krajowych eliminacjach w 2023 roku zajęli wysokie, czwarte miejsce.

Singiel jest jednocześnie nagrodą za zdobycie Grand Prix Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej JoséSong w 2025 roku, gdzie artystka triumfowała z autorskim utworem "Satisfied". Projekt realizowany jest przy wsparciu Fundacji JoséSong, która towarzyszy wokalistce również w przygotowaniach związanych z jej eurowizyjnymi aspiracjami. Choć Wysocka dała się poznać szerszej publiczności w telewizyjnym talent show, na swoim koncie ma już współpracę z takimi gwiazdami jak Doda, Sidney Polak, Ania Rusowicz czy Tomek Szczepanik z zespołu Pectus.

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