Ola Nowak świętuje panieński z rozmachem. Luksusowy rejs, welon i skok do morza. Nie obyło się bez wpadki

Wyjazd panieński w tureckim słońcu

Ola Nowak przyzwyczaiła swoich obserwatorów do relacji z życia na wysokim poziomie. Egzotyczne podróże, markowe zakupy i kosztowne atrakcje regularnie pojawiają się w jej mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że również wyjazd panieński nie ograniczył się do jednej imprezy w mieście.

Influencerka wybrała Turcję, gdzie razem z grupą przyjaciółek celebruje ostatnie chwile przed ślubem. Wśród uczestniczek wyjazdu znalazła się m.in. Andziaks, która połączyła panieński koleżanki z rodzinnym wypoczynkiem.

Od kilku dni w sieci pojawiają się kolejne kadry z wyjazdu. Fanki mogą podglądać zarówno luksusowe wnętrza, jak i atrakcje przygotowane specjalnie z myślą o przyszłej pannie młodej.

Polecamy: Polska influencerka zdradza koszty wyjazdu na najsłynniejszy festiwal świata. Kwota zwala z nóg

Ola Nowak skoczyła do morza w welonie

Ola Nowak wybrała się z przyjaciółkami w rejs po tureckim wybrzeżu. Celebrytka postawiła na charakterystyczny panieński akcent - biały strój kąpielowy i welon. W takim wydaniu pozowała na pokładzie, a później zdecydowała się na efektowny skok prosto do wody.

Nagrania i zdjęcia szybko trafiły na Instagram, gdzie obserwatorzy mogli zobaczyć influencerkę w wyjątkowo beztroskim wydaniu. Nie zabrakło też typowych dla panieńskich imprez gadżetów oraz zabaw przygotowanych przez uczestniczki wyjazdu.

Prezenty dla przyjaciółek

Ola Nowak zadbała również o osoby, które towarzyszą jej podczas wyjazdu. Każda z uczestniczek otrzymała specjalnie przygotowany zestaw upominków. Wśród prezentów znalazły się personalizowane dodatki, piżamy, kosmetyczki, torby oraz sportowe ubrania znanych marek.

Influencerka pokazała w mediach społecznościowych moment wręczania podarunków i reakcje swoich koleżanek. Publikację oznaczyła jako materiał reklamowy.

Narzeczony Oli nie szczędzi jej luksusów

Przygotowania do ślubu od miesięcy budzą zainteresowanie fanów influencerki. Ola jest związana z przedsiębiorcą Maciejem Mazurkiem, który niejednokrotnie pokazywał, że lubi sprawiać ukochanej spektakularne niespodzianki.

Przy okazji jej 31. urodzin zorganizował między innymi lot helikopterem, a później wręczył jej luksusowego Range Rovera. Teraz para szykuje się do kolejnego ważnego etapu życia, a relacje z panieńskiego pokazują, że przyszła panna młoda zamierza wykorzystać ten czas w pełni.

Nieoczekiwana przygoda podczas rejsu Oli Nowak i jej przyjaciółek

Choć wyjazd przebiega niemal jak z katalogu luksusowych wakacji, nie obyło się bez małej wpadki. W trakcie rejsu telefon jednej z uczestniczek imprezy wypadł do morza. Urządzenie szybko znalazło się pod wodą, dlatego konieczna była błyskawiczna akcja ratunkowa.

Całą sytuację uwieczniono na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Aby odzyskać zgubę, trzeba było zanurkować. Na szczęście akcja zakończyła się sukcesem, a nieprzewidziana przygoda stała się jedynie kolejną anegdotą z wyjątkowego panieńskiego wyjazdu Oli Nowak.

30

Tak wyglądał wieczór panieński Roksany Węgiel. Piosenkarka nie spędziła go w Polsce!