Polska influencerka zdradza koszty wyjazdu na najsłynniejszy festiwal świata. Kwota zwala z nóg

Coachella: Influencerzy przejmują pustynię

W ubiegły piątek ruszyła kolejna odsłona Coachella Valley Music and Arts Festival. Ten globalny fenomen muzyczny każdego roku gromadzi na kalifornijskiej pustyni absolutną czołówkę światowej rozrywki. Tłumy znanych postaci można dostrzec nie tylko z mikrofonem na scenie, ale również wśród publiczności. Dla celebrytów i influencerów Coachella to kluczowy punkt w kwietniowym kalendarzu, gwarantujący ogromne zainteresowanie mediów i internautów.

Swoje show dała już Sabrina Carpenter, a w sobotnim harmonogramie znalazł się koncert Justina Bibera. Obecnie Coachella wykracza daleko poza ramy zwykłego festiwalu muzycznego. To prawdziwe święto popkultury, mody i specyficznego stylu życia. Można wręcz odnieść wrażenie, że znaczna część gości przyjeżdża tam nie dla dźwięków, lecz dla rozgłosu i lansu w sieci. Dla wielkich gwiazd to obowiązkowe spotkanie branżowe, a dla aspirujących celebrytów – doskonała szansa na ogrzanie się w blasku najgłośniejszych nazwisk.

Ile kosztuje Coachella? Tysiące złotych za trzy dni zabawy

W tłumie na Coachelli nie brakuje również rodzimych gwiazd. W ubiegłych latach w festiwalowym szaleństwie brały udział m.in. Patrycja Kazadi, Weronika Sowa, Maffashion, Karolina Gilon oraz Angelika Mucha. Taka wyprawa to dla celebrytek poważny wydatek. Influencerka Ola Nowak, która w tym roku zrezygnowała z wyjazdu, postanowiła podsumować koszty swoich dwóch poprzednich wizyt na festiwalu.

Koszty są gigantyczne. Twórczyni opublikowała na Instagramie materiał wideo, w którym precyzyjnie rozliczyła festiwalowy budżet. Za trzydniowy udział w kalifornijskiej imprezie musiała zapłacić aż 19 tysięcy złotych. Sam bilet lotniczy na trasie Warszawa – Los Angeles to wydatek rzędu 3 tysięcy złotych. Dojazd Uberem do Palm Springs kosztował ją kolejny tysiąc, co według influencerki i tak stanowiło tańszą alternatywę względem lokalnego lotu.

Zakwaterowanie w jednym z rekomendowanych przez organizatorów hoteli pochłonęło 8 tysięcy złotych. Dodatkowo trzeba pamiętać o transporcie z hotelu na teren imprezy – specjalny bus to koszt 600 złotych za trzy dni. Sam karnet festiwalowy wyceniono na 2500 złotych, a ulepszenie go do wersji VIP wymaga dopłaty w wysokości blisko 3 tysięcy złotych.

Jednak to, co najbardziej zszokowało internautów, to wydatki na wyżywienie. Ola Nowak wyliczyła, że na codzienne posiłki przeznaczała około tysiąca złotych. W odpowiedzi na zdziwienie fanów, influencerka doprecyzowała, że kwota ta obejmowała również napoje wyskokowe.

