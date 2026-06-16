Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa na luksusowym weselu. Para zachwyciła swoimi stylizacjami

Były piłkarz oraz jego ukochana wyruszyli na Półwysep Apeniński, żeby towarzyszyć swoim znajomym w dniu ich ślubu. Uroczystość zorganizowano nad malowniczym jeziorem Como, a w internecie pojawiły się relacje ukazujące między innymi wszechobecne białe kwiaty, występy akrobatów unoszących się w powietrzu oraz zachwycające kreacje zgromadzonych gości. Zakochani doskonale dopasowali swoje stroje do bardzo luksusowego charakteru tego zagranicznego wyjazdu.

Życie prywatne Jarosława Bieniuka od dawna budzi ogromne emocje w polskiej prasie kolorowej. Po tragicznej śmierci aktorki Anny Przybylskiej sportowiec przez wiele lat znajdował się pod baczną obserwacją reporterów. W późniejszym czasie związał się z projektantką wnętrz Martyną Gliwińską, z którą doczekał się narodzin syna, jednak ta romantyczna relacja ostatecznie nie przetrwała próby czasu i zakończyła się definitywnym rozstaniem.

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Zuzanna Pactwa i Jarosław Bieniuk na wakacjach we Włoszech

Od kilku sezonów serce byłego reprezentanta Polski zajmuje Zuzanna Pactwa, która w przeszłości pracowała jako modelka, a obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą i zarządza autorską marką modową. Para zazwyczaj dość mocno strzeże swojej sfery prywatnej, chociaż sporadycznie decydują się na opublikowanie w sieci kilku fotografii dokumentujących ich wspólne wyjazdy lub udział w ważnych uroczystościach rodzinnych.

Tym razem okazja do wyjazdu za granicę okazała się niezwykle uroczysta, ponieważ bliscy przyjaciele pary brali ślub w zabytkowej Villi Erba zlokalizowanej bezpośrednio nad brzegiem jeziora Como. Zamieszczone przez byłego sportowca oraz bizneswoman materiały wideo udowadniają, że ceremonia została zorganizowana z ogromnym przepychem i obfitowała w zupełnie niespotykane atrakcje dla zaproszonych osób.

Spektakularne wesele nad jeziorem Como

Główni bohaterowie tego wydarzenia zbliżyli się do siebie po dywanie utkanym z jasnych roślin i wymienili pocałunki w scenerii przypominającej wielkie produkcje kinematograficzne. Zebrani na miejscu bliscy mogli przez cały czas podziwiać imponujące występy artystyczne, a największe poruszenie wywołali profesjonalni akrobaci, którzy wykonywali skomplikowane figury na potężnych instalacjach w kształcie rozłożystych kielichów kwiatowych.

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Równie wielkie wrażenie robiła ogromna przestrzeń przygotowana specjalnie na wieczorny bankiet dla wszystkich uczestników wydarzenia. Na długim blacie jadalnianym rozstawiono lśniące kryształowe świeczniki, ogromną liczbę płonących świec oraz kompozycje stworzone z bardzo jasnych róż. Klimat wieczoru urozmaicały dodatkowe pokazy taneczne z udziałem performerek ubranych w stroje ozdobione okazałymi piórami.

Zuzanna Pactwa zachwyciła na ceremonii ślubnej

Zainteresowanie internautów wzbudził nie tylko sam przebieg włoskiej imprezy, ale w dużej mierze także perfekcyjnie dobrane ubiory polskiej pary. Zuzanna Pactwa zaprezentowała się w pastelowo-żółtej jedwabnej sukni, która charakteryzowała się mocnymi wycięciami w talii oraz dużymi kwiatowymi aplikacjami na wysokości biustu. Bizneswoman uzupełniła swój wizerunek długim szalem zarzuconym na ramię oraz jasnym parasolem chroniącym przed ostrym słońcem.

Były zawodnik Lechii Gdańsk zdecydował się na niezwykle elegancką i bezpieczną klasykę. Jarosław Bieniuk założył idealnie dopasowany czarny smoking, który połączył z nieskazitelnie białą koszulą oraz tradycyjną ciemną muszką. Taki ubiór perfekcyjnie korespondował z kreacją jego życiowej partnerki, a jednocześnie w stu procentach wpisywał się w sztywny dress code obowiązujący podczas tak prestiżowego wydarzenia.

Jarosław Bieniuk na luksusowej imprezie

Opublikowane w internecie pamiątkowe fotografie znad włoskiego jeziora Como udowadniają, że ta wyjątkowa uroczystość ślubna z powodzeniem mogłaby stanowić tło dla wysokobudżetowego hollywoodzkiego filmu. Zarówno sportowiec, jak i jego partnerka znakomicie odnaleźli się w tych luksusowych warunkach i z ogromną przyjemnością celebrowali ten ważny dzień w towarzystwie swoich bliskich znajomych.

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