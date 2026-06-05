Nocna ewakuacja w hotelu Dody! Artystka nadaje z Opola, gdzie spotkała się z fanami w ważnym celu

Ruszył 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. W czwartkowy wieczór Doda nie tylko zaśpiewała na deskach kultowego amfiteatru, ale również zasiadła w jury oceniającym debiutantów i ogłosiła ze sceny laureatów konkursu "Debiuty". Jak zwykle, gwiazda nie zawiodła charyzmą, strojem i głosem jak dzwon, ale uwagę przykuła również tym, o czym powiedziała już w piątek w Internecie.

Doda wśród gwiazd na festiwalu z Opolu. W nocy była ewakuacja hotelu

W piątek 5 czerwca Doda zaskoczyła fanów, opowiadając o ewakuacji hotelu, do której doszło w nocy po pierwszym dniu festiwalu. Jak zrelacjonowała, wszystko przez nieodpowiedzialne zachowanie kogoś, kto o późnej porze zapalił papierosa, uruchamiając tym samym procedury bezpieczeństwa. Niewyspana piosenkarka od razu zwróciła się do obecnych w Opolu fanów z ważną prośbą: zaprosiła ich na spotkanie w miejskim schronisku.

"Dzień dobry, kochani, bardzo się nie wyspałam. Ktoś sobie postanowił zapalić fajkę o wpół do drugiej w nocy w hotelu i mieliśmy alarm pożarowy, ewakuację i wszystko... dramat. Dzisiaj postanowiłam ten dzień spożytkować jakoś dobrze, właśnie na spacerze z pieskami jestem. Wszystkich moich fanów, którzy przyjechali na festiwal, zapraszam z karmą do schroniska w Opolu na godzinę 12:00 i wyjdziemy sobie z psami na spacer" - powiedziała na swoim Instagramie.

26

Artystka nie ustaje w pomocy zwierzętom

Jak widać, wolne chwile pomiędzy zawodowymi obowiązkami na scenie Doda konsekwentnie poświęca ukochanym zwierzakom. Na zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu możemy zobaczyć, że faktycznie do schroniska wybrała się grupa fanów artystki, by zaopatrzyć placówkę w karmę i spędzić czas nie tylko z idolką, ale też z potrzebującymi miłości psiakami.

"Dziś z moimi FANAMI odwiedziłam opolskie schronisko, które powinno być przykładem dbania o warunki i zwierzęta. A TY? Byłeś kiedyś na spacerze z pieskiem ze schroniska? Dla ciebie to 30 min, dla niego czasem jedyna szansa by opuścić boks…" - napisała Doda w przejmującym wpisie.

Kiedy kolejny występ piosenkarki na festiwalowej scenie w Opolu? Doda zaśpiewa w sobotę, 6 czerwca, podczas koncertu poświęconego twórczości Bogdana Olewicza, który obchodzi 80. urodziny.

Sonda Jak dziś najchętniej wspierasz akcje charytatywne? Wpłacam podczas streamów i w internecie Wrzucam do puszek na ulicy Korzystam z obu form Rzadko się angażuję