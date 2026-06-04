Opole 2026: Kto wygrał Debiuty? Poznaliśmy WYNIKI z Opola!

Opole 2026 - historia

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu to legendarna i jedna z najstarszych imprez muzycznych w kraju. Wydarzenie zainaugurowano w 1963 roku z inicjatywy Mateusza Święcickiego, Jerzego Grygolunasa oraz Karola Musioła (szefa Miejskiej Rady Narodowej), na potrzeby którego ekspresowo wzniesiono Amfiteatr na Tysiącleciu. Miasto szybko zyskało miano stolicy polskiej estrady, stając się trampoliną do sławy dla takich ikon jak Czesław Niemen, Maryla Rodowicz, Marek Grechuta czy Edyta Górniak. W swojej historii festiwal został odwołany tylko raz – w 1982 roku z powodu stanu wojennego. Przez lata format widowiska się zmieniał, a jego stałymi filarami stały się kultowe konkursy Premiery oraz Debiuty, które dotąd kształtują rodzimą scenę popową, rockową i alternatywną.

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Opole 2026 - Debiuty. Kto wygrał?

Konkurs Debiutów to legendarna część opolskiego festiwalu, która od dekad stanowi przepustkę do kariery dla początkujących i utalentowanych muzyków. Ich zobaczyliśmy na scenie:

Martyna Baranowska – "Serce"

Jacko Brango – "Inaczej nie umiem"

Karolina Charko – "Hamak"

Sara Girgis – "Mięknę"

Michał Grobelny – "Notka"

Ola Kędra – "Bój się Boga dziewczyno"

Julia Wasielewska – "Chciałabym Ci powiedzieć"

Małgorzata Boć – "Koniec z planem"

Zespół 21 Gram – "Może tak miało być".

Maja Oleśków – "Jeszcze raz".

Nagrodę im. Anny Jantar (Karolinkę) za zajęcie pierwszego miejsca w głosowaniu jury w konkursie Debiuty otrzymała Karolina Charko.

2. miejsce - Maja Oleśków.

3. miejsce - Zespół 21 Gram i Martyna Baranowska.

Nagrodę Publiczności otrzymała Maja Oleśków.

Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP dla zespołu 21 Gram.