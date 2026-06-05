Doda ofiarą fałszywych informacji o śmierci mamy. Piosenkarka prosi o zgłaszanie strony

Fałszywy nekrolog Wandy Rabczewskiej oburzył Dodę

Dorota Rabczewska, mająca obecnie czterdzieści dwa lata, od ponad dwóch dekad nieustannie przyciąga uwagę dziennikarzy oraz rzeszy lojalnych fanów śledzących jej prywatność. Wokalistka doskonale odnajduje się w przestrzeni wirtualnej i powszechnie uchodzi za jedną z czołowych postaci polskiego internetu. Swoją karierę w branży rozrywkowej rozpoczynała jeszcze w wieku nastoletnim. Od samych początków zawodowej drogi wokalistka otrzymywała bezwarunkowe wsparcie od Wandy oraz Pawła Rabczewskich.

Artystka regularnie podkreśla ogromne przywiązanie do najbliższej rodziny, co wielokrotnie pokazywała, broniąc ich interesów z niezwykłą determinacją. Ostatnio w przestrzeni internetowej zaczęła jednak krążyć zmyślona wiadomość sugerująca rzekomą śmierć siedemdziesięciopięcioletniej Wandy Rabczewskiej. Jeden z serwisów posunął się nawet do tego, że opublikował na swoich łamach fałszywy nekrolog matki gwiazdy.

Szybko wyszło na jaw, że wspomniana witryna rozsiewa zmyślone fakty. Zirytowana wokalistka błyskawicznie zwróciła się do swoich sympatyków o podjęcie stosownej interwencji.

„Bardzo proszę o zgłaszanie tej strony , Podszywa się pod moją osobę oraz publikuje niepokojące, wstrętne treści fałszywe - napisała piosenkarka.”

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Dorota Rabczewska od lat wspiera rodziców z Ciechanowa

Wokalistka opuściła rodzinny Ciechanów blisko trzy dekady temu, by jeszcze w wieku nastoletnim budować swoją przyszłość w stolicy kraju, jednak wciąż utrzymuje niezwykle zażyłe relacje ze swoimi rodzicami. Jej pokój z czasów dzieciństwa przez długie lata pozostawał w nienaruszonym stanie. W ostatnim czasie artystka pochwaliła się gruntownym remontem domu, dostosowując przestrzeń do obecnych wymagań seniorów.

Rodzice towarzyszą artystce na każdym etapie życia, nieustannie ją wspierając i wyrażając podziw dla jej zawodowych dokonań. Paweł i Wanda Rabczewscy celebrują z nią wszystkie zwycięstwa, a także służą wsparciem po ewentualnych niepowodzeniach. Mimo upływu kolejnych lat popularna piosenkarka nadal pozostaje ich największym skarbem. Oboje regularnie przypominają w wywiadach, że córka zajmuje najważniejsze miejsce w ich sercach, a ona sama zawsze może na nich polegać.

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