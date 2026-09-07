Nietypowy pogrzeb Jana Frycza. Świecka ceremonia, ale na cmentarzu pojawili się księża!

Państwowy pogrzeb Jana Frycza. Krystyna Janda i Grażyna Torbicka wśród żałobników

Polski świat kultury poniósł wielką stratę. Prochy Jana Frycza spoczęły w Alei Zasłużonych na warszawskich Starych Powązkach. 7 września odbyło się ostatnie pożegnanie wybitnego aktora, gromadząc rodzinę, bliskich współpracowników oraz tłumy fanów jego niemal 50-letniego dorobku. Wydarzenie miało charakter zarówno państwowy, jak i świecki. Początek ceremonii wyznaczono na godzinę 11:00 w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych. Wśród zgromadzonych można było dostrzec wiele znanych twarzy, w tym Grażynę Torbicką oraz Krystynę Jandę, która podzieliła się osobistymi wspomnieniami o zmarłym artyście.

Zobacz także: Tłumy gwiazd pożegnały Jana Frycza. Wśród żałobników Janda, Englert i przybity Andrzej Grabowski

89

Aktor odszedł 15 sierpnia 2026 roku, mając 72 lata. Mimo że od dłuższego czasu walczył z poważnym schorzeniem, pozostawał aktywny zawodowo praktycznie do samego końca, pojawiając się na deskach teatru i snując nowe plany. Ostatnie pożegnanie obfitowało w poruszające mowy, sentymentalne wspomnienia i wymowne gesty. Na przyniesionych wiencach widniały piękne słowa pożegnania. Ceremonia pełna była wzruszeń, ale nie zabrakło w niej również mocnych, rockowych brzmień, owacji oraz momentów uśmiechu podczas przywoływania anegdot związanych z Janem Fryczem.

Zobacz także: Zaskakująca muzyka wybrzmiała na pogrzebie Jana Frycza! Słynny zespół rockowy na pożegnaniu legendarnego aktora

Intrygującym aspektem pożegnania był fakt, że choć w samej sali nie było żadnych akcentów religijnych, a całością kierował mistrz ceremonii, na cmentarzu zjawili się duchowni. To właśnie oni poprowadzili kondukt żałobny do miejsca pochówku. Przed zgromadzonymi niesiono okazały krzyż, a podczas składania urny do grobu wybrzmiały modlitwy i dokonano obrzędu poświęcenia.

Zobacz także: Jan Frycz wzruszająco żegnany. Piękne kwiaty i napisy na wieńcach uhonorowały zmarłego artystę

Po złożeniu prochów artysty, mogiłę przykryto kwiatami. Na tymczasowym grobie znalazła się tabliczka z imieniem, nazwiskiem i datami wyznaczającymi ramy życia aktora, a także jego czarno-biały portret. Nie było krzyża.

Wyjątkowa prośba rodziny Jana Frycza. Żałobnicy i tak ustawili się w kolejce

Najbliżsi przygotowali dla aktora niezwykle piękną ceremonię, z założenia pozbawioną elementów sakralnych, choć te niespodziewanie pojawiły się na cmentarzu. W opublikowanym nekrologu znalazł się apel o powstrzymanie się od przynoszenia wiązanek i większość osób zastosowała się do tej prośby.

Zamiast kwiatów prosimy o datki na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie - czytamy.

Kolejną prośbą bliskich było nieskładanie kondolencji. Mimo to, po zakończeniu oficjalnej części, wiele osób i tak uformowało kolejkę, chcąc osobiście przekazać rodzinie Jana Frycza słowa wsparcia.

Zobacz także: "Uważałem się za starszego brata". Jan Englert przemówił na pogrzebie Jana Frycza. Poruszające wyznanie

Zobacz więcej zdjęć. Grażyna Torbicka pożegnała Jana Frycza. Na pogrzebie pojawiła się cała na czarno. Było mnóstwo gwiazd!

Zaskakująca muzyka wybrzmiała na pogrzebie Jana Frycza! Słynny zespół rockowy na pożegnaniu legendarnego aktora