Interwencja na jeziorze Wigry. Siedem osób wpadło do wody po wywróceniu się łodzi

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-09-07 14:00

W niedzielę 6 września 2026 roku na jeziorze Wigry doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń z udziałem żeglarzy. Suwalski policjant oraz ratownicy WOPR udzielili pomocy łącznie siedmiu osobom, których jednostki uległy wywróceniu lub gwałtownemu przechyłowi. Dzięki interwencji służb wszyscy uczestnicy zdarzeń bezpiecznie trafili na brzeg.

Włączony niebieski kogut policyjny na dachu radiowozu. O akcji ratunkowej na Wigrach przeczytasz w Eska.
Autor: Pixabay.com

Policyjni wodniacy na jeziorze Wigry

Mimo że wakacje już się skończyły, nad lokalnymi akwenami wciąż można spotkać osoby korzystające z jesiennej pogody. Z tego powodu policyjni wodniacy kontynuują swoje patrole, aby reagować na ewentualne zagrożenia pojawiające się na wodzie. Funkcjonariusze monitorują sytuację i są gotowi do udzielenia wsparcia żeglarzom oraz innym osobom wypoczywającym nad jeziorem. Ich obecność ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom akwenu.

Wywrócenie łodzi typu omega

W niedzielę 6 września 2026 roku podczas pełnienia służby na jeziorze Wigry suwalski funkcjonariusz oraz ratownicy Suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zauważyli wywróconą jednostkę. Była to łódź typu omega, która w wyniku nagłej zmiany pogody obróciła się dnem do góry. Trzyosobowa załoga jachtu znalazła się w wodzie, co wymagało natychmiastowej reakcji służb. Ratownicy niezwłocznie podpłynęli do poszkodowanych, podjęli ich z wody i umieścili na pokładzie swojej łodzi.

Problemy łodzi kabinowej na jeziorze

Tego samego dnia doszło do drugiego incydentu, w którym ucierpiała czteroosobowa załoga łodzi kabinowej. Silny i nagły podmuch wiatru spowodował niekontrolowany przechył jednostki, w wyniku czego wszyscy pasażerowie wypadli przez burtę do jeziora. Policjant i ratownicy WOPR udzielili grupie niezbędnej pomocy przy wejściu na pokład łodzi ratunkowej. Po zabezpieczeniu osób uczestniczących w zdarzeniu mundurowi zajęli się także odholowaniem jachtu do brzegu.

Wszyscy żeglarze bezpiecznie dotarli na ląd

W wyniku przeprowadzonych działań cała siedmioosobowa grupa żeglarzy została bezpiecznie przetransportowana na brzeg. Funkcjonariusze biorący udział w akcji odnotowali, że każda z osób uczestniczących w zdarzeniach miała na sobie kamizelkę ratunkową. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności i stosowania środków bezpieczeństwa podczas przebywania na wodzie. Była to kolejna pomoc udzielona przez wodniaków na tym akwenie w ostatnim czasie.

Źródło: Policja.pl

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