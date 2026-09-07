Potrącenie dziecka w Sopocie. Rowerzysta miał przy sobie narkotyki i był pod wpływem alkoholu

Niebezpieczne zdarzenie na Placu Zdrojowym w Sopocie

W sobotę, 5 września 2026 roku, około godziny 11:30 na Placu Zdrojowym w Sopocie doszło do potrącenia dziecka przez rowerzystę. 37-letni mężczyzna poruszający się z dużą prędkością uderzył w 4-letniego chłopca, który spacerował tam razem z matką. Na miejsce natychmiast skierowano sopockich policjantów oraz wezwano zespół ratownictwa medycznego. W wyniku uderzenia dziecko upadło i doznało lekkich obrażeń twarzy. Medycy udzielili chłopcu pomocy na miejscu, a jego stan zdrowia nie wymagał przewiezienia do szpitala.

Wysokie mandaty dla 37-letniego rowerzysty

Funkcjonariusze ustalili, że rowerem kierował 37-letni obywatel Gruzji, który znajdował się pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało około 0,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Policjanci potwierdzili również, że rowerzysta złamał zakaz ruchu takich pojazdów obowiązujący w tej strefie. Za jazdę po użyciu alkoholu, niestosowanie się do oznakowania oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 37-latka nałożono mandaty karne w łącznej kwocie 9000 zł.

Zatrzymanie i zarzuty za posiadanie mefedronu

Kontrola osobista mężczyzny wykazała, że posiadał on przy sobie substancję zabronioną, którą po wstępnym sprawdzeniu zidentyfikowano jako mefedron. W związku z tym odkryciem 37-latek został zatrzymany i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie w celu wykonania dalszych czynności procesowych. Mężczyzna usłyszał już zarzut związany z posiadaniem nielegalnej substancji. Policja przypomina, że rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu i muszą przestrzegać przepisów, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, gdzie bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialności każdego użytkownika drogi.

Źródło: Policja.pl