JEDYNY taki na rynku. Pasztet, na który czekaliśmy. Nowa marka od PROFI S.A.

Kolejny raz przeglądasz aplikacje z jedzeniem i nadal nie możesz się zdecydować? Lodówka, choć wcale nie jest pusta, niczym tak naprawdę nie kusi? Dziś, mimo że na wyciągnięcie ręki mamy kuchnie z całego świata i najbardziej oryginalne produkty, to coraz częściej tęsknimy za prostotą i bezkompromisową jakością. Brakuje nam jedzenia zachwycającego smakiem i sprawiającego, że mamy apetyt na więcej oraz posiłków tak pysznych i naturalnych, że ich smak zostaje z nami na lata.

Właśnie taka filozofia towarzyszyła PROFI przy tworzeniu nowych pasztetów PROFI JEDYNY.

Nowa linia pasztetów PROFI to odpowiedź na potrzeby osób, które świadomie dbają o siebie wybierając wartościowe produkty z dobrym składem. Pasztety PROFI JEDYNY powstały z miłości do dobrego jedzenia i pasji tworzenia produktów wysokiej jakości – bez kompromisów. Te dwa aspekty można i warto łączyć – mówi Joanna Baś-Marjańska, Marketing & NPD Director PROFI S.A. I dodaje: Stworzyliśmy produkty, po które z powodzeniem mogą sięgać smakosze kulinarni, fani polskich klasyków, a także osoby szukające nowych, ciekawych alternatyw w codziennym dylemacie „co na kanapkę?”.

JEDYNY taki wybór, czyli na który smak zdecydować się dziś?

Sekret pasztetów Profi JEDYNY? 100% najlepszych składników. To trzy wyraziste warianty, doprawione subtelnie, ale w punkt i podkreślone klasycznym dodatkiem w postaci grzybów leśnych bądź finezyjnej czarnuszki. Tutaj nie ma miejsca na kompromisy w kwestii jakości – w pasztetach nie znajdziemy konserwantów, wzmacniaczy smaku czy barwników. Są idealnie kremowe, bogate w smaku i pełne naturalnych aromatów, dzięki czemu rewelacyjnie komponują się ze świeżym pieczywem czy innymi ulubionymi dodatkami.

Tradycyjnie czy nowocześnie? Kanapka na śniadanie, szybka przekąska czy spotkanie przy wspólnym stole? Profi JEDYNY sprawdzi się w każdej roli, bo nie uznaje żadnych ograniczeń – liczy się wyłącznie smak, jakość i doskonała, kulinarna zabawa!

Pasztet Profi JEDYNY Premium to klasyka, która zachwyca perfekcyjnie dopracowaną recepturą. Bogaty smak i aksamitna struktura doskonale współgrają z klasycznym pieczywem, jak i wykwintnymi kompozycjami, np. w stylu francuskim. Polecamy połączenie z żurawiną, konfiturą z cebuli i warzywami sezonowymi, w tym grillowaną cukinią z czosnkiem.

Rekomendowana cena regularna: 6,49-6,99 zł/130 g w szklanym słoiku

Pasztet Profi JEDYNY z Grzybami Leśnymi to aromatyczna i wyrazista propozycja dla tych, którzy kochają połączenie smaku wybornego mięsa i leśnych grzybów. Ten niepowtarzalny, sezonowy smak (teraz dostępny przez cały rok!) stworzy doskonałą kompozycję z chrupiącymi grzankami, świeżym pieczywem czy lekkimi krakersami. Wystarczy dodać ulubione zioła, szalotkę lub kilka ogórków konserwowych, aby w kilka chwil przywołać wyjątkową atmosferę późnego lata…

Rekomendowana cena regularna: 6,49-6,99 zł/130 g w szklanym słoiku

Pasztet Profi JEDYNY z Czarnuszką to delikatne połączenie smaku wysokiej jakości mięsa z charakterystyczną, lekko pikantną nutą czarnuszki. Ta przyprawa, często wykorzystywana w kuchni bliskowschodniej, podkręca znane dania, wnosi je na wyższy poziom i… rewelacyjnie komponuje się z bogatym smakiem pasztetu. Dzięki temu połączeniu klasyczne żytnie pieczywo, wakacyjna tortilla z dodatkami czy przekąski na garden party nie będą mieć sobie równych!

Rekomendowana cena regularna: 6,49-6,99 zł/130 g w szklanym słoiku.

Dowiedz się więcej o Profi JEDYNY: https://www.profijedyny.pl

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