Jan Frycz żegnany przez tłumy. Kwiaty i wiązanki w hołdzie dla artysty były nie tylko od rodziny [Zdjęcia]

W wieku 72 lat, w dniu 15 sierpnia 2026 roku, odszedł Jan Frycz. Znany artysta od miesięcy walczył z ciężką chorobą, ale mimo to nie rezygnował z pracy. Jeszcze na kilka dni przed śmiercią uczestniczył w próbach teatralnych, a wkrótce miał rozpocząć zdjęcia do filmu „Właśnie, że tak!” z serii „Nigdy w życiu!”. Państwowa uroczystość pogrzebowa aktora przypadła na poniedziałek, 7 września. Jej oprawę stworzyły tradycyjne, symbolizując wielkie uznanie dla zmarłego wiązanki kwiatów.

Jan Frycz miał 72 lata. Tłumy zebrały się na pogrzebie

Artysta zmarł w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie niemal pięćdziesięcioletni, bogaty dorobek twórczy. Przez całą swoją karierę występował na deskach teatrów, zyskując jednocześnie ogromną popularność dzięki licznym rolom w znanych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Informacja o jego odejściu wstrząsnęła zarówno środowiskiem artystycznym, jak i całą Polską - fanami, telewidzami, kinomaniakami. Swoją pasję i talent zaszczepił również w dzieciach. Oficjalne, państwowe pożegnanie Jana Frycza zaplanowano na 7 września; przyszły tłumy.

Uroczystości pogrzebowe artysty. Morze kwiatów i hołd od władz państwowych

Przed pochówkiem w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach, w Sali Pożegnań zorganizowano wzruszającą ceremonię. Uroczystość zgromadziła ogromne grono osób chcących pożegnać Jana Frycza. Oprócz rodziny i bliskich, pojawili się współpracownicy, przyjaciele i fani. Z uwagi na państwowy charakter pogrzebu, w ostatnią drogę aktora włączyli się również przedstawiciele najwyższych władz.

Obecność państwową podkreślały eleganckie wieńce, utrzymane w biało-czerwonej kolorystyce. Kwiaty przysłali między innymi prezydent Karol Nawrocki oraz Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Zmarłego uczcili także przedstawiciele środowiska sportowego z klubu Cracovia, któremu Jan Frycz kibicował. Hołd oddały również organizacje branżowe, składając wieńce z dedykacjami "drogiemu koledze" od Związku Artystów Scen Polskich i "w hołdzie wybitnemu artyście" od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

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Gwiazdy na pogrzebie Jana Frycza

W pożegnaniu Jana Frycza wzięło udział wiele wybitnych postaci z polskiego środowiska artystycznego. Wśród żałobników znaleźli się między innymi Janusz Gajos z małżonką, Małgorzata Kożuchowska, Jan Englert wraz z żoną, Krystyna Janda oraz Andrzej Grabowski.

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